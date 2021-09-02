Организаторы US Open перенесли начало матчей первого запуска на 19:00 (мск). В четвертый день турнира на корт выйдут четыре представителя России: Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова, Варвара Грачева и Людмила Самсонова.
Арена Артура Эша
US Open
Циципаса обвинили в грязной игре. Выход один – стать как Джокович
Эшли Барти (Австралия, 1) – Клара Таусон (Дания) – начало в 19:00 (мск)
Александр Зверев (Германия, 4) – Альберт Рамос (Испания)
Новак Джокович (Сербия, 1) – Таллон Грикспур (Нидерланды) – начало не раньше 02:00 (мск)
Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Аманда Анисимова (США)
Арена Луи Армстронга
Петра Квитова
Фото: Getty Images
Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Мартина Тревисан (Италия) – начало в 19:00 (мск)
Петра Квитова (Чехия, 10) – Кристина Плишкова (Чехия)
Гаэль Монфис (Франция, 17) – Стив Джонсон (США)
Лорен Дэвис (США) – Бьянка Андрееску (Канада, 6) – начало не раньше 02:00 (мск)
Роберто Карбаллес (Испания) – Денис Шаповалов (Канада, 7)
Grandstand
Катерина Синякова (Чехия) – Мария Саккари (Греция, 17) – начало в 19:00 (мск)
Корентен Муте (Франция) – Маттео Берреттини (Италия, 6)
Анжелик Кербер (Германия, 16) – Ангелика Калинина (Украина)
Дженсон Бруксби (США) – Тэйлор Фритц (США)
Корт №17
Лоренцо Музетти (Италия) – Райлли Опелка (США, 22) – начало в 19:00 (мск)
Мисаки Дои (Япония) – Джессика Пегула (США, 23)
Кэй Нисикори (Япония) – Маккензи Макдональд (США)
Корт №5
Александр Бублик
Фото: Getty Images
Фиона Ферро (Франция) – Ига Швёнтек (Польша, 7) – начало в 19:00 (мск)
Хуберт Хуркач (Польша, 10) – Андреас Сеппи (Италия)
Джек Сок (США) – Александр Бублик (Казахстан, 31)
Айла Томлянович (Австралия) – Петра Мартич (Хорватия, 30)
Корт №10
Чжан Шуай (Китай) – Эмма Радукану (Великобритания) – начало в 19:00 (мск)
Вашек Поспишил (Канада) – Илья Ивашко (Беларусь)
Закари Свайда (США) – Янник Синнер (Италия, 13)
Корт №13
Анна Шмидлова (Словакия) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) – начало в 19:00 (мск)
Денис Кудла (США) – Оскар Отте (Германия)
Корт №4
Людмила Самсонова
Фото: Getty Images
Паула Бадоса (Испания, 24) – Варвара Грачева (Россия) – начало в 19:00 (мск)
Грэт Миннен (Бельгия) – Людмила Самсонова (Россия)
Корт №7
Ллойд Харрис (ЮАР) – Эрнесто Эскобедо (США) – матч состоится третьим запуском после парных встреч
Корт №11
Анетт Контавейт (Эстония, 28) – Жиль Тайкманн (Швейцария) – начало в 19:00 (мск)
Аслан Карацев (Россия, 21) – Джордан Томпсон (Австралия)
Шелби Роджерс (США) – Сорана Кырстя (Румыния)
Корт №12
Сара Соррибес (Испания) – Сувэй Сьех (Тайвань) – начало в 19:00 (мск)
Максим Кресси (США) – Николоз Басилашвили (Грузия)
US Open
Дарья уступала вице-чемпионке Токио-2020, но сотворила камбэк
US Open
Удар задней стороной крут, но у Медведева вообще много топ-моментов