Организаторы US Open перенесли начало матчей первого запуска на 19:00 (мск). В четвертый день турнира на корт выйдут четыре представителя России: Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова, Варвара Грачева и Людмила Самсонова.

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Арена Артура Эша

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Эшли Барти (Австралия, 1) – Клара Таусон (Дания) – начало в 19:00 (мск)

Александр Зверев (Германия, 4) – Альберт Рамос (Испания)

Новак Джокович (Сербия, 1) – Таллон Грикспур (Нидерланды) – начало не раньше 02:00 (мск)

Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Аманда Анисимова (США)

Арена Луи Армстронга

Петра Квитова Фото: Getty Images

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Мартина Тревисан (Италия) – начало в 19:00 (мск)

Петра Квитова (Чехия, 10) – Кристина Плишкова (Чехия)

Гаэль Монфис (Франция, 17) – Стив Джонсон (США)

Лорен Дэвис (США) – Бьянка Андрееску (Канада, 6) – начало не раньше 02:00 (мск)

Роберто Карбаллес (Испания) – Денис Шаповалов (Канада, 7)

Grandstand

Катерина Синякова (Чехия) – Мария Саккари (Греция, 17) – начало в 19:00 (мск)

Корентен Муте (Франция) – Маттео Берреттини (Италия, 6)

Анжелик Кербер (Германия, 16) – Ангелика Калинина (Украина)

Дженсон Бруксби (США) – Тэйлор Фритц (США)

Корт №17

Лоренцо Музетти (Италия) – Райлли Опелка (США, 22) – начало в 19:00 (мск)

Мисаки Дои (Япония) – Джессика Пегула (США, 23)

Кэй Нисикори (Япония) – Маккензи Макдональд (США)

Корт №5

Александр Бублик Фото: Getty Images

Фиона Ферро (Франция) – Ига Швёнтек (Польша, 7) – начало в 19:00 (мск)

Хуберт Хуркач (Польша, 10) – Андреас Сеппи (Италия)

Джек Сок (США) – Александр Бублик (Казахстан, 31)

Айла Томлянович (Австралия) – Петра Мартич (Хорватия, 30)

Корт №10

Чжан Шуай (Китай) – Эмма Радукану (Великобритания) – начало в 19:00 (мск)

Вашек Поспишил (Канада) – Илья Ивашко (Беларусь)

Закари Свайда (США) – Янник Синнер (Италия, 13)

Корт №13

Анна Шмидлова (Словакия) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) – начало в 19:00 (мск)

Денис Кудла (США) – Оскар Отте (Германия)

Корт №4

Людмила Самсонова Фото: Getty Images

Паула Бадоса (Испания, 24) – Варвара Грачева (Россия) – начало в 19:00 (мск)

Грэт Миннен (Бельгия) – Людмила Самсонова (Россия)

Корт №7

Ллойд Харрис (ЮАР) – Эрнесто Эскобедо (США) – матч состоится третьим запуском после парных встреч

Корт №11

Анетт Контавейт (Эстония, 28) – Жиль Тайкманн (Швейцария) – начало в 19:00 (мск)

Аслан Карацев (Россия, 21) – Джордан Томпсон (Австралия)

Шелби Роджерс (США) – Сорана Кырстя (Румыния)

Корт №12

Сара Соррибес (Испания) – Сувэй Сьех (Тайвань) – начало в 19:00 (мск)

Максим Кресси (США) – Николоз Басилашвили (Грузия)

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