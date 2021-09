После каждого матча с участием Стефаноса Циципаса раз за разом поднимается вопрос о туалетных перерывах, что началось с подачи возмущенного Александра Зверева в Цинциннати.

Не обошлось без этого и после второго круга US Open c французом Адрианом Маннарино: Стефанос отдал третий сет на тай-брейке, взял перерыв на 8 минут и в четвертой партии повесил сопернику баранку – 6:0. Грек продолжает считать, что не нарушает правил и даже вспомнил финал US Open-2012 между Энди Марреем и Новаком Джоковичем, поскольку у проигравшего ему кругом ранее Маррея тоже обнаружились претензии.

– Я не слежу за делами других, но помню, как делал это, когда был моложе. Можете проверить: когда Энди Маррей играет с Новаком Джоковичем здесь, в финале, перед пятым сетом был перерыв, посмотрите, сколько он длился?

– Уже посмотрел. Менее трех минут.

– Менее трех минут, окей. На три минуты больше – это такая существенная разница? – приводит слова Циципаса официальный сайт US Open

Стефанос Циципас обыграл Адриана Маннарино со счетом 6:3,6:4,6:7(4),6:0.

В 1/16 грек сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом Гарфией.

