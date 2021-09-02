Российский теннисист Даниил Медведев в интервью Eurosport поделился впечатлениями от матча против Доминика Кёпфера во втором круге US Open, объяснил отличие «ТБШ» от «Мастерсов» и озвучил мысли о матче следующего раунда с Пабло Андухаром.

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– Даниил, приветствуем, поздравляем с победой. Чем матч второго круга отличался от первого? Соперники разные, Гаске был поопытнее, но с точки зрения счета и того, как вы играли, показалось, что именно для вас особой разницы не было.

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– Да, конечно. Совершенно разные соперники, особенно уже начиная с того, что один правша, другой – левша, то есть совершенно по-другому играется, другое вращение дает соперник и все такое. Мы с Кёпфером здесь играли два года назад, был очень тяжелый матч такой, немного сумасшедший. Рад, что в этом году получилось лучше и легче пройти матч с ним. Знал, что с самого начала матча нужно держать высокий уровень концентрации и играть очень стабильно, потому что сегодня было намного холоднее, то есть намного тяжелее было забивать мячи навылет. Именно поэтому по статистике у нас, в принципе, забитых мячей не так много. Рад, что сумел именно терпеть, и за счет этого заставил его ошибаться.

– Мне кажется, полезный опыт уже во втором круге сыграть под крышей. Вот с этой точки зрения был ли какой-то дискомфорт, ведь именно этим, по большому счету, турнир «Большого Шлема» отличается, в том числе, от «Мастерсов», которые вы играли совсем недавно?

– Да, на самом деле сто процентов. Вот на Уимблдоне как раз, когда в первый раз вышел на центр под крышей что-то не пошло. Не факт конечно, что это из-за этого, в теннисе может быть миллиард причин, если быть честным. Но, естественно, привыкать к условиям тоже очень важно. Здесь уже сыграл ночью, сыграл под крышей. Конечно, на самом деле, на US Open я уже и так много разных матчей играл, но действительно осталось сыграть днем – и уже все будет изведано, так сказать.

– Следующий соперник – еще один теннисист, теперь уже из Испании – Пабло Андухар, который любит достаточно подолгу держать мяч в игре. Вот какой опыт игры с ним у вас? Ну и как оцениваете именно соперника такого уровня уже в матче третьего раунда. Все таки, думалось, там может быть кто-то и посильнее?

– Да, на самом деле интересно, потому что мы ни разу с ним не играли, хотя я уже какое-то время в туре. Мне кажется, не так много соперников осталось, с которыми я не играл, поэтому первый матч против, можно сказать так, нового соперника, хотя мы естественно друг друга давно знаем, всегда интересно. Он провел два тяжелых матча, обыграл двух крутых игроков, поэтому, в любом случае, на турнирах «Большого шлема», с кем бы ты ни играл, чем дальше круг, тем обычно тяжелее, скажем так, противостояние. Это совершенно нормально, поэтому, естественно, буду настраиваться на тяжелый матч. Он в этом году очень много результатов крутых [имеет]. И Роджера обыгрывал, и Тима, поэтому точно не простой соперник, буду настраиваться и надеюсь показать хороший теннис.

Матч третьего круга с Пабло Андухаром состоится 3 сентября.

Медведев вышел в третий круг US Open, обыграв немца Доминика Кёпфера со счетом 6:4, 6:1, 6:2.

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