Андрей Рублев после победы во втором круге US Open над испанцем Педро Мартинесом рассказал о непростых погодных условиях и атмосфере на турнире, который проводится со зрителями.

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– Очень непростые сегодня погодные условия: начало матча было отложено, паузы, в том числе у тебя на сетболах во втором сете. Расскажи, насколько все это было неприятно и мешало?

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– Когда думаешь, что матч будет весь день или, возможно, вообще играть не будете. Что надо будет тогда играть подряд, без отдыха – тяжело становится только от этой мысли. И когда вроде появляется окно, чтобы играть, играешь, успеваешь выиграть сет, и даже вроде идет ключевой момент во втором – начинается дождь, и ты думаешь: блин, сейчас, наверное, будет на несколько часов, не дай бог придется сидеть до поздна на кортах, еще перенесут на завтра. Какие-то такие мысли.

– Что изменилось после второго сета? Ты прибавил или соперник подустал?

– Первые два сета я играл немного зажато. Сказалось, что с Карловичем не было ритам, не было игры на задней линии. Когда больше 5-6 ударов получались розыгрыши, то я как будто немного терялся, не понимал, как соперник достает какие-то мячи. Сам себя по глупости вводил в стресс. Сам себя торопил, были какие-то ошибки, не так агрессивно играл.

Потом меня немного отпустило. Понял, что нельзя так себя вести, так играть, нужно успокаиваться и прибавлять. Стал действовать агрессивнее и жестче. Он немного подсел. Все вместе сработало, поэтому получилось так уверенно выиграть третий и четвертый сеты.

– Атмосфера на US Open совсем другая, чем в прошлом году. Насколько для тебя важно присутствие зрителей?

– Конечно, совсем другая. Нет пузыря, мы живем, где хотим, ходим, где хотим, ужинаем как хотим. Зрители есть – это большой плюс. Пока что, из-за того что я играл рано утром, шли дожди, на моих матчах их было не так много, но сам факт, что они есть – это уже невероятное ощущение. Мне удалось это почувствовать еще на турнирах в Торонто и Цинциннати. В Цинциннати вообще полностью зрители были. Это была совсем другая атмосфера.

Рублев победил Педро Мартинеса в трех сетах – 7:6(2), 6:7(5), 6:1, 6:1.

Следующим его соперником станет американец Френсис Тиафо.

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