Во втором круге US Open белорусская теннисистка Виктория Азаренко одолела Ясмин Паолини из Италии – 6:3, 7:6. Белоруска допустила 20 невынужденных ошибок, реализовала 4/8 (50%) брей-кпоинтов и выиграла 51% (42/82) розыгрышей на приеме.

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– Сегодняшний матч получился сложнее, чем в первом круге, особенно второй сет. Удивила ли вас такая дерзкая игра Паолини? Сказалось ли на состоянии то, что матч проходил под крышей?

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– Я абсолютно соглашусь, игра у нее действительно получилась очень дерзкая. У нее был более расслабленный стиль игры, чем в других матчах, не на таких больших стадионах. Удивила меня сегодня и своим темпом, который она задавала. Я считаю, что во втором сете у меня все-таки были шансы закончить матч раньше, но я не использовала их. Поэтому она вернулась, била по мячу со всех углов и не сбавляла темп. Тай-брейк я отыграла очень хорошо и уверенно. И смогла переключиться с того долгого гейма на 6:5.

– Хочется спросить про Лео, дает ли он какие-то советы перед игрой?

– Когда я иду на работу, он всегда мне говорит: «Мама, выиграй, пожалуйста». Ему очень нравятся кубки и все остальное. В Нью-Йорке ему нравится. В этом году немножко посвободнее, чем в прошлом. Сегодня Лео просился на мой матч, но пока что сказала ему нет. Не смогу концентрироваться, если он будет где-то сидеть на корте.

– Еще про Лео, но про Лео Месси. Вам нравится Месси и «ПСЖ», и вот теперь Лео перешел в парижскую команду. Как восприняли эту новость и как думаете, поможет Месси «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов?

– Я очень надеюсь на это. Но все-таки будет адаптация, он же никогда не играл в других клубах. Я думаю, что его переход благоприятно повлиял и на другие французские команды, на детей, которые вдохновятся его игрой в «ПСЖ». Это очень хорошая новость для него, для его карьеры и истории, которую он оставит после себя.

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