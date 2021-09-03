Теннисиста Стэна Смита всегда пьянила атмосфера королевской ложи Уимблдона: элегантные леди и джентльмены в модных нарядах, море знаменитостей и потрясающий вид на легендарный корт. Во время розыгрыша-2015 американец пересекся в ложе с актером Хью Грантом, тот обнял теннисиста и с благодарностью выпалил: «Представляете, я впервые поцеловался в ваших кроссовках! Спасибо за то, что соединяете людей».

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В этом году adidas отмечает 50-летие с момента создания культового бренда Stan Smith, названного в честь победителя US Open-1971. Благодаря минималистичному дизайну, удобству и практичности эти кроссовки приобрели сумасшедшую популярность, стали классикой моды и еще в 1988 году вошли в книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая модель в истории. На сегодня продано более 60 миллионов пар.

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Стэн Смит – победитель Уимблдона-1971 Фото: Getty Images

История бренда началась еще в 1960-х, когда в adidas задумались над созданием стильных и долговечных теннисных кроссовок на замену служившим не более месяца моделям из парусины с резиновой подошвой. «Я выступал в обуви Converse – очень удобная, с голубым оттенком, но за год я снашивал 12-15 пар. При подаче игроки тянут ногу в сторону носка, поэтому кроссовки рвались на пальцах», – сокрушался Смит.

В 1964-м Хорст Дасслер, сын основателя adidas Ади Дасслера, разработал теннисную модель из кожи, которой было суждено стать легендой. Дизайнер выпустил белоснежные кроссовки с перфорацией по бокам вместо привычных трех полосок. Для продвижения новинки он заключил контракт с известным французским теннисистом Робером Айе – главной звездой Кубка Дэвиса тех времен.

Знаменитый дизайнер не учел, что Айе уже в возрасте и после окончания его карьеры adidas занялся поиском нового амбассадора для покорявшей планету модели. Выбор пал на высокого, пластичного и обаятельного американца Стэна Смита, который подписал 5-летний контракт и настоял на размещении своего изображения на модели. Дасслер отказывался, рассчитывая после окончания карьеры Смита привлечь к выпуску обуви нового звездного теннисиста.

Стэн Смит дает автограф Фото: Getty Images

После долгих переговоров дизайнер пошел на уступки, но за ним остался выбор фото – Хортс остановился на редком изображении Стэна был без усов. «Я был уже готов согласиться на выпуск без своего фото, но после победы на Уимблдоне-1972 пошел на принцип. Оказалось, что эта настойчивость привела к главной победе в моей жизни», – сияет Смит. Производитель поместил изображение теннисиста на язычок кроссовок, что носило и практически смысл – язычок не съезжал в сторону. Резиновая подошва с протектором елочкой особенно хорошо зарекомендовала себя на грунтовых кортах.

«Смиты» стали прорывом в мире теннисной обуви – очень скоро удобство и долговечность модели позволили ей обрести популярность далеко за пределами корта. Они хорошо смотрелись и со спортивным костюмом, и с джинсами, и даже с пиджаками со строгими брюками. В 1980-е кроссовки стали частью уличной моды и скейтбординга, их носили танцоры брейк-данса, пионеры хип-хопа и рок-музыканты. Одной из звезд, кто первым начал носить «смиты», стал Джон Леннон.

Кроссовки не только сделали Стэна знаменитым, но и мотивировали. «Я стал замечать, что в моих сникерах выступает большинство теннисистов. И никак не мог допустить, чтобы меня обыграли в моих же кроссовках», – ухмылялся Смит, который завершил карьеру в 1985-м с показателем в 90 титулов в одиночном и парном разряде. Спустя два года Смита включили в Международный зал теннисной славы, а «смиты» вышли на запредельный уровень популярности.

Кроссовки Стэн Смит нашли воплощение в мультфильме «Американский папаша» Фото: Getty Images

adidas несколько раз обновлял дизайн модели, и все инновации успешно заходили у фанатов «смитов». Будь то ремни на липучке вместо шнурков, толстый язычок без портрета Стэна или классику с пожелтевшей подошвой, символизирующей винтажный стиль. Кроссовки упомянули в своем творчестве Run DMC, Jay-Z и Мадонна, а топовые модельеры Стелла МакКартни и Раф Симонс сделали свои версии «смитов». Кейт Мосс также принимала участие в коллаборации с adidas, в рамках которой ее портрет заменил изображение Смита на язычке.

Японский дизайнер Йоджи Ямамото создал с adidas премиальную линейку из гладкой кожи, особенностью которой стали две молнии по бокам шнуровки. Самым преданным фанатом модели считается американский певец и дизайнер Фаррелл Уильямс. В разные годы он выпускал коллекцию «смитов» из ворсистого материала с розовой, черной и голубой подошвой, а также цветочной вышивкой, пальмами и узором в горошек.

Чтобы подогреть интерес публики к модели, в 2012 и 2013 годах adidas прекратил производство «смитов». Маркетинговый ход оправдал себя – после возобновления выпуска в 2014 году очередь на кроссовки в фирменные магазины выстроилась не меньше парижской за футболками Месси. В новой серии бренд предложил оригинальные цветовые решения: взамен привычных зеленых акцентов задник и язычок получили красный, синий, черный и даже серебристый оттенок.

«Трудно поверить, что обувь живет и процветает вот уже полвека, – гордится обеспеченный пожизненным контрактом с adidas Смит. – Особенно я люблю видеть маму и дочку, идущих в одинаковых «смитах». Ведь юные девушки не очень любят одеваться как их матери, однако, по всей видимости, на эту обувь это табу не распространяется. Я этому до сих пор поражаюсь».

Смит выиграл всего два одиночных «Шлема» и заметно уступает по этому показателю пришедшим ему на смену звездам – Коннорсу, Боргу и Макинрою. Но ни один из конкурентов не может похвастать популярностью Стэна благодаря кроссовкам его имени. Лучше всего это иллюстрирует название выпущенной американцем в 2018 году книги «Стэн Смит: некоторые люди думают, что я – кроссовки!»

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