Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» немецкая теннисистка Анжелик Кербер поделилась проблемами, с которыми столкнулась 1 сентября из-за обрушившегося на Нью-Йорк урагана Ида.

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У Кербер был запланирован вечерний матч с украинкой Ангелиной Калининой, но из-за неполадок крыши над кортом его перенесли на 2 сентября. А поскольку из-за урагана в Нью-Йорке встал транспорт, ей пришлось заночевать в тренажерном зале, о чем она рассказала в сторис инстаграма.

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Кербер ночевала в зале на Стадионе Артура Эша, а потом на этом корте обыграла Ангелину Калинину со счетом 6:3, 6:2.

В следующем круге она встретится с американкой Слоан Стивенс 3 сентября.

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