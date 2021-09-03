Первая ракетка мира Новак Джокович ответил на вопрос, кто лучше из его основных соперников на нейтральном покрытии – Роджер Федерер или Рафаэль Надаль.
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«А Какое покрытие можно считать нейтральным? Лед? Воду? На самом деле, один из лучших теннисных образов, которые мне доводилось видеть – это их матч на полутравяном и полугрунтовом корте. Это была фантастика. Совершенно гениальная идея. А лучший, значит, тот, кто выиграл тот матч, таков мой ответ», – улыбнулся Джокович по сообщению официального сайта US Open.
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Энен: «Джокович навсегда останется в тени Надаля и Федерера»
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  • 2 мая 2007 года состоялся уникальный полутравяной-полугрунтовый матч между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.
  • Победил Надаль со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (10).
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