Даниил Медведев и Андрей Рублев поборются за выход в четвертый круг, а также нас ждет украинско-русское пртивостояние в женской сетке.
Арена Артура Эша
US Open
Карацев – о матче с американцем на USO: «Тут русских тоже много»
Виктория Азаренко (Беларусь, 18) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 9)
Карлос Алькарас (Испания) – Стефанос Циципас (Греция, 3)
Лейла Фернандес (Канада) – Наоми Осака (Япония, 3)
Андрей Рублев (Россия, 5) – Френсис Тиафо (США)
Арена Луи Армстронга
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Елена Рыбакина (Казахстан, 19) – Симона Халеп (Румыния, 12)
Пабло Андухар (Испания) – Даниил Медведев (Россия, 2)
Анжелик Кербер (Германия, 16) – Слоан Стивенс (США)
Роберто Баутиста (Испания, 18) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12)
Даниэль Коллинс (США) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Grandstand
Хенри Лааксонен (Швейцария) – Петер Гожовчик (Германия)
Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – Камила Рахимова (Россия)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Дарья Касаткина (Россия, 25)
Алекс Молчан (Словакия) – Диего Шварцман (Аргентина, 11)
Корт №17
Алексей Попырин (Австралия) – Даниэль Эванс (Великобритания, 24) – начало примерно в 19:30 мск (второй запуск после парного матча)
Ботик Ван де Зандсхалп (Нидерланды) – Факундо Баньис (Аргентина)
Элис Мертенс (Бельгия, 15) – Онс Жабер (Тунис, 20)
US Open
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US Open
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