Даниил Медведев и Андрей Рублев поборются за выход в четвертый круг, а также нас ждет украинско-русское пртивостояние в женской сетке.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android, чтобы смотреть US Open! Это нужно всем

Арена Артура Эша

US Open Карацев – о матче с американцем на USO: «Тут русских тоже много» 27 МИНУТ НАЗАД

Виктория Азаренко (Беларусь, 18) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 9)

Карлос Алькарас (Испания) – Стефанос Циципас (Греция, 3)

Лейла Фернандес (Канада) – Наоми Осака (Япония, 3)

Андрей Рублев (Россия, 5) – Френсис Тиафо (США)

Арена Луи Армстронга

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Елена Рыбакина (Казахстан, 19) – Симона Халеп (Румыния, 12)

Пабло Андухар (Испания) – Даниил Медведев (Россия, 2)

Анжелик Кербер (Германия, 16) – Слоан Стивенс (США)

Роберто Баутиста (Испания, 18) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12)

Даниэль Коллинс (США) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Grandstand

Хенри Лааксонен (Швейцария) – Петер Гожовчик (Германия)

Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – Камила Рахимова (Россия)

Элина Свитолина (Украина, 5) – Дарья Касаткина (Россия, 25)

Алекс Молчан (Словакия) – Диего Шварцман (Аргентина, 11)

Корт №17

Алексей Попырин (Австралия) – Даниэль Эванс (Великобритания, 24) – начало примерно в 19:30 мск (второй запуск после парного матча)

Ботик Ван де Зандсхалп (Нидерланды) – Факундо Баньис (Аргентина)

Элис Мертенс (Бельгия, 15) – Онс Жабер (Тунис, 20)

US Open Карацев ушел с 0-2 в лучшем матче стартовых раундов ЧАС НАЗАД