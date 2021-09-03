Российский теннисист Аслан Карацев в интервью Eurosport поделился впечатлениями от матча против Джордана Томпсона во втором круге US Open, порассуждал о туалетных перерывах и озвучил мысли о матче следующего раунда с американцем, которого будет поддерживать весь стадион.

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– Привет, Аслан. Поздравляем тебя с победой. Потрясающий матч, и второй раз за сезон ты отыгрываешься на «Большом шлеме», уступая 0-2 по сетам. Скажи, за счет чего удалось вернуться, за счет чего удалось переломить сегодня ход матча и как удалось сохранить столько сил, потому что в пятом сете, хотя пятый час игры шел, ты буквально порхал по корту.

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– Я сам не ожидал, что так получится. То есть, я первый сет вроде нормально начал играть, я себя очень хорошо чувствовал на корте и вдруг я проиграл свою подачу. Психи, нервы, вышел на перерыв. Я вышел в туалет, взял перерыв. Возвращаюсь, думаю, вот с новыми силами все, начну заново играть, все забуду. Опять начал себя накручивать, начал проигрывать 0:4. Успокоился, довел до 3:4. Он закрыл сет 6:3, и в тот момент я просто себе сказал, что буду играть каждый мяч там и фокусироваться на каждом следующем розыгрыше. И в итоге у меня это сложилось. В пятом сете он чуть устал, то есть это было уже заметно, что он не так бегал, как бегал в четвертом, в третьем сете. То есть, в третьем-четвертом сете он все мячи тянул, надо было длинные розыгрыши играть и заканчивать только впереди.

– Томпсон сильно злился по поводу того, что ты отлучался между первым и вторым сетом. И вот между четвертым и пятым сетом он сам надолго покинул корт. Как считаешь, это не в отместку он тебе ли сделал?

– Я не замечал, долго меня не было или нет, потому что, на самом деле, это очень было далеко идти, минут 7 только идти. Но я не специально тянул время или еще что-то. Я зашел, вышел и все.

– Следующим твоим соперником в любом случае будет американец. Либо Бруксби, либо Фриц, и естественно, что публика американская будет горячо поддерживать своего спортсмена и помогать ему как только возможно. Скажи, готов ли у тебя план и готов ли ты выстоять против поддержки целого стадиона почти против тебя?

– Да тут много тоже русских бывает. Да, я буду готовиться. На данный момент они только играют, там, по-моему, третий сет. У меня завтра пара. Я буду восстанавливаться, играть завтра пару и буду готовиться к одиночке.

Карацев победил Томпсона со счетом 3:6, 3:6 7:5, 7:6(9), 6:1.

Соперник Аслана в матче третьего круга определился, им стал Дженсон Бруксби, они сыграют 4 сентября.

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