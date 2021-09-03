Первая ракетка мира Новак Джокович, во втором круге US Open победивший Таллона Грикспура из Нидерландов, по ходу матча вступил в конфликт с болельщиком и в начале третьего сета даже пожаловался судье на вышке.

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«Этот парень по какой-то причине звонил, повышал голос и кричал как раз перед тем, как я собирался пробивать в сложные для меня моменты. Он делал так несколько раз. Снова и снова. Это было неприятно. Это все.

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Я не против шума в принципе, не поймите меня неправильно. Я думаю, это важно для развлечения, для хорошей атмосферы на стадионе, я понимаю. Но если кто-то преднамеренно мешает, он знает, зачем он это делает. Парень, на которого я указал, точно знал, что делает, и все», – объяснил после матча Джокович The Guardian

Джокович одолел Грикспура со счетом 6:2, 6:3, 6:2.

В следующем круге Новак сыграет с японцем Кеи Нисикори 4 сентября.

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