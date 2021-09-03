Анастасия Павлюченкова прокомментировал победу над Анной-Каролиной Шмидловой во втором раунде.

– Я бы не сказала, что у Каролины неровная игра. Сегодня мне показалось, что она немножко тараканила – у нее не было много ошибок. И очень были сложные погодные условия, очень сильный ветер. Моя тактика была играть через розыгрыши, хотела меньше рисковать, но потом поняла, что нужны розыгрыши покороче, к сетке выходить, что лучше где-то ошибиться лишний раз. Потому что были очень длинные розыгрыши были, что, казалось, шло ей на пользу.

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– В концовке второй партии рядом звучала музыка, какие-то барабаны. Насколько тебя это выбило из колеи?

– Выбило очень сильно, причем даже было обидно. Вроде думаю: и не в таких ситуациях была, и опыт. Но, на самом деле, очень сильно, и не просто музыка, потому что мы уже привыкли, что иногда и музыка рядом бывает и рядом матч на кортах. Но это прямо сильный барабан, как будто тебе по голове стучат. Ну и, на самом деле, меня почему-то выключило в конце второго сета. Я с 1:4 догнала, подавала на матч и прямо выключилась. Потом да: когда делала подброс, вроде сосредоточилась, а эти барабаны меня абсолютно выбивали. Я сказала судье: «Если они не прекратят, я не пойду играть».

– Третий круг – дерби против Варвары Грачевой. Что знаешь о сопернице и как будешь готовиться?

– На самом деле я удивилась: пришла из раздевалки, посмотрела их результат. Варвару знаю, играла с ней на «Кубке Кремля» пару лет назад – это единственный раз, насколько я помню. Был непростой матч. Каждый матч по-своему особенный и непростой, так что не знаю. Завтра начну потихоньку к нему готовится.

В 2021 году Анастасия впервые в карьере сыграла в финале «Шлема» («Ролан Гаррос») и стала олимпийской чемпионов в миксте.

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