Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл Карлосу Алькарасу в матче третьего круга US Open – 3:6, 6:4, 6:7, 6:0, 6:7.

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Матч продолжался 4 часа 11 минут. Третья ракетка мира допустил в два раза больше двойных ошибок (5 против двух у испанца), но меньше невынужденных (38 против 48-ми). А также реализовал 8 брейкпойнтов из 17-ти.

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18-летнему Алькарасу удался впечатляющий камбэк: третьем сете Циципас вел 5:2 с двойным брейком, но испанец отыграл обе подачи на партию и забрал сет – 7:6. В следующей партии грек повесил сопернику баранку, но Карлоса не дрогнул – в пятом сете он дожал Стефаноса на решающем тай-брейке.

В матче с Циципасом Алькарас одержал первую в карьере победу над соперником из топ-10.

18-летний испанец – самый молодой теннисист в 1/8 «ТБШ» с 1992 года. На US Open – с 1989-го.

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