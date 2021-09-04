Российский теннисист Андрей Рублев покинул US Open в третьем круге, уступив американцу Френсису Тиафо.
Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 7:6(6), 6:4, 6:1, продлившись 3 часа 48 минут. Статистика по эйсам – 25-23 в пользу Рублева, по двойным ошибкам – 8-7, Тиафо допустил больше брака на подаче. Американец реализовал 5 брейк-пойнтов из 14, российский теннисист – 4 из 14.
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- В четвертый круг из российских теннисистов пока вышел только Даниил Медведев, матч Аслана Карацева ожидается на шестой игровой день.
- После вылета Циципаса и Рублева в половине Медведева больше не осталось игроков топ-10.
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