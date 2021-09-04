Российский теннисист Даниил Медведев высказался о противостоянии третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса со зрителями US Open из-за частых туалетных перерывов.

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– Пару лет назад болельщики на стадионе Армстронга ополчились против вас. Несколько дней спустя болельщики на стадионе Эша были от вас без ума. Если бы теннисные боги попросили вас дать Циципасу пару советов, что бы вы ему сказали?

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– Сложно ответить, потому что у меня много мыслей в голове. Ваш вопрос немного хитрый – в хорошем смысле. Нам всем иногда нужно переодеваться. Кто-то тратит на это пять минут, шесть минут, восемь минут. В матче Циципаса с Марреем случилось то, что случилось – его освистали. Что ж, не уходи на восемь минут хотя бы в следующем матче. Но он ушел.

Если помните, в 2019-м я допустил ошибку. Но я не повторял ее в каждом матче – иначе трибуны не стали бы меня поддерживать. Это единственный совет, который я могу дать. Но у него своя жизнь. Меня, скорее всего, он слушать не станет, – сказал Медведев на пресс-конференции после матча с Пабло Андухаром.

Стефанос Циципас покинул Открытый чемпионат США уже в третьем круге – грек уступил 18-летнему дебютанту основной сетки US Open Карлосу Алькарасу из Испании.

Даниил Медведев в третьем раунде разобрался с испанцем Пабло Андухаром и за выход в 1/4 финала сыграет с Даниэлем Эвансом из Великобритании.

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