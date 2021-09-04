Российский теннисист Даниил Медведев прошел испанца Пабло Андухара в третьем круге US Open и поделился мнением о матче, а также рассказал о российском кинематографе и со смехом признался, что уделяет больше внимания фэнтези-АПЛ, чем теннису.

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– Матч был легкий или сложнее, чем вы рассчитывали?

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– Я даже не знал, что отдал всего пять очков в первом сете. Потом он заиграл намного лучше. Было тяжелее. На самом деле, были и во втором, и в третьем сетах возможности полегче завершить партии. Но, с другой стороны, он тоже в эти моменты классно играл – слета, укороченные классные делал. Матч длился менее двух часов, было прохладно, и все прошло отлично. Рад выйти в следующий круг.

– Ваш любимый фильм – «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо ди Каприо и Томом Хэнксом. Как относитесь к российскому кино?

– Советскую классику очень много смотрел – особенно в детстве с родителями. «Иронию судьбы» чуть не каждый Новый год смотрю. Нет такого, что русское кино – это не мое, а только американское. С удовольствием смотрю русское кино, русские сериалы.

– В интервью на корте вы рассказали о фэнтези-АПЛ. Как создавали команду, насколько плотно следите за игроками, делаете ли замены?

– Играю я уже лет пять, мне всегда нравился футбол. Но всегда подходил к этому спокойно – делал трансферы, но не следил в твиттере, что советуют эксперты, какой игрок точно сыграет 90 минут, а который выйдет только на 50. В этом сезоне, так как собралась сильная лига, с друзьями играем, и я решил подойти к этому серьезно. Мне кажется, уделяю сейчас фэнтези больше внимания, чем теннису. Надеюсь в первый раз завершить сезон в 20 тысячах.

Медведев прошел Андухара со счетом 6:0, 6:4, 6:3 и сыграет в четвертом круге с британцем Дэном Эвансом.

US Open – самый успешный мэйджор для Даниила: в 2019-м он дошел до финала, годом позже выбыл в 1/2.

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