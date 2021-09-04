Аслан Карацев попытается составить компанию Даниилу Медведеву в четвертом круге, Новак Джокович и Александр Зверев – не устроить звездопад в первой половине сетки. Также любителей тенниса ждет русское дерби с участием Анастасии Павлюченковой и Варвары Грачевой.

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Арена Артура Эша

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Петра Квитова (Чехия, 10) – Мария Саккари (Греция, 17) – начало в 19:00 мск

Новак Джокович (Сербия, 1) – Кэи Нисикори (Япония) – не ранее 20:30 мск

Эшли Барти (Австралия, 1) – Шелби Роджерс (США) – начало в 02:00 мск

Александр Зверев (Германия, 3) – Джек Сок (США)

Новак Джокович Фото: Getty Images

Арена Луи Армстронга

Грэт Миннен (Бельгия) – Бьянка Андрееску (Канада, 6) – начало в 18:00 мск

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Джессика Пегула (США, 23) – не ранее 19:30 мск

Гаэль Монфис (Франция, 17) – Янник Синнер (Италия, 13)

Ллойд Харрис (ЮАР) – Денис Шаповалов (Канада, 7) – начало в 02:00 мск

Варвара Грачева (Россия) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 14)

Grandstand

Илья Ивашко (Беларусь) – Маттео Берреттини (Италия, 6) – начало в 18:00 мск

Аннет Контавейт (Эстония, 28) – Ига Швёнтек (Польша, 7)

Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Айла Томлянович (Австралия) – не ранее 22:00 мск

Николоз Басилашвили (Грузия) – Райлли Опелка (США, 22) – не ранее 00:00 мск

Маттео Берреттини, Италия, Уимблдон Фото: Getty Images

Корт №17

Андреас Сеппи (Италия) – Оскар Отте (Германия) – начало в 19:00 мск

Сара Соррибес Тормо (Испания) – Эмма Радукану (Великобритания)

Аслан Карацев (Россия, 21) – Джейсон Бруксби (США)

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