Третья ракетка мира Наоми Осака после поражения от Лейлы Фернандес в третьем круге US Open заявила, что возьмет паузу в карьере на неопределенное время.
«В последнее время после побед я не чувствую себя счастливой – я чувствую лишь облегчение. А после поражений мне очень грустно. Я не думаю, что это нормально. Сейчас я нахожусь на том этапе, когда пытаюсь понять, что я хочу делать дальше. Честно говоря, я не знаю, когда сыграю следующий матч. Думаю, я возьму паузу на некоторое время», – сказала Осака на послематчевой пресс-конференции. Во время речи теннисистка не смогла сдержать слез.
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- Наоми Осака стала первой теннисисткой из топ-10, проигравшей на US Open-2021.
- Японка покинула Открытый чемпионат США в статусе действующей чемпионки турнира.
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