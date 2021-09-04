Третья ракетка мира Наоми Осака после поражения от Лейлы Фернандес в третьем круге US Open заявила, что возьмет паузу в карьере на неопределенное время.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android, чтобы смотреть US Open! Это нужно всем

«В последнее время после побед я не чувствую себя счастливой – я чувствую лишь облегчение. А после поражений мне очень грустно. Я не думаю, что это нормально. Сейчас я нахожусь на том этапе, когда пытаюсь понять, что я хочу делать дальше. Честно говоря, я не знаю, когда сыграю следующий матч. Думаю, я возьму паузу на некоторое время», – сказала Осака на послематчевой пресс-конференции . Во время речи теннисистка не смогла сдержать слез.

US Open Осака и Циципас проиграли 18-летним дебютантам в 3-м круге USO 5 ЧАСОВ НАЗАД

Наоми Осака стала первой теннисисткой из топ-10, проигравшей на US Open-2021.

Японка покинула Открытый чемпионат США в статусе действующей чемпионки турнира.

US Open «Нравятся модные журналы». Осака – о разнице съемок и интервью 31/08/2021 В 14:58