В подростковых американских мелодрамах, если стая более сильных студентов издевается над заведомо слабым товарищем, зритель сопереживает именно второму. На мэйджоре в США с буллингом вселенского масштаба столкнулся главный грек ATP Стефанос Циципас. Но его болельщики не поддержали – все из-за пары минут в уборной, которые, впрочем, никем на турнирах не регулируются.

Кто только не прошелся по нему: начиная от обидевшегося после вылета в первом круге Энди Маррея, заканчивая бывшими звездами тенниса. Нелестно высказался и коллега по «Некстгену» Александр Зверев. Хейт с радостью поддержали трибуны, которые почти на 100% заполнили корт имени Артура Эша – все, чтобы добить надломленного грека. Давление Америки, неприязнь коллег и праймовая игра 18-летнего вундеркинда из Испании сломали Стефаноса в третьем круге US Open.

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Впрочем, Циципас провел весь турнир как на качелях, и уверенности, что он именно заслужил путевку дальше, не было. Все-таки с ветераном тура Марреем претендент на титул должен справляться намного быстрее, как и с французом четвертой десятки Адрианом Маннарино. Да и Карлос Алькарас навряд ли считался проблемой после оглашения посева. Циципас подставился сам и пошел на это сознательно.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Как когда-то и Медведев – он начал вести ментальную войну с американской публикой еще в далеком 2016-м: его заподозрили в расизме после стычки с Дональдом Янгом. В 2019-м он продолжил возмущать публику: матче с Фелисиано Лопесом получил предупреждение за неспортивное поведение и словил еще одно за якобы слишком агрессивное отношение к болбоям. На этом россиянин не успокоился и высказал все эмпайру: «Слезай с вышки. Эй-эй. Вы все странные. Ты не должен сидеть на вышке». Медведев добил американский народ жестом – показал средний палец.

Не правда ли, отличный повод, чтобы публика гудела и освистывала тебя на протяжении всего турнира? Лишь каким-то чудом, с помощью природного обаяния и камбэка с 0-2 в финале турнира, Медведев расположил к себе американцев, и Надаль уже не казался всеобщим любимцем. Даниил справился со стрессом лучше грека, хотя повод для ненависти русского был основательнее.

«В матче Циципаса с Марреем случилось то, что случилось – его освистали, – так прокомментировал кейс Циципаса сам Медведев. – Что ж, не уходи на восемь минут хотя бы в следующем матче. Но он ушел. Если помните, в 2019-м я допустил ошибку. Но я не повторял ее в каждом матче – иначе трибуны не стали бы меня поддерживать. Это единственный совет, который я могу дать. Но у него своя жизнь. Меня, скорее всего, он слушать не станет».

Другая сенсация третьего круга также не состоялась бы без участия американских трибун – Андрей Рублев сдался Тиафо (4:6, 6:3, 7:6(6), 6:4, 6:1). Повесить баранку русскому не решился сам американец – неохотно принимал первую от Рублева в пятом гейме решающего сета. Публика единогласно болела за любимца и вывела его на финальный сет невероятно заряженным: Тиафо летал по корту и вкручивал мячи любой сложности неудобно под линию. Тогда как его оппонент банально подсел физически – в результате стали провисать удары и справа, и слева. А когда любой твой ответ спотыкается о сетку – это отражается на психологии. Ее Рублев до сих пор привести в порядок не может.

Рублев самоустранился от Тиафо и расчистил Медведеву путь в финал

Камбэк зрителей на трибуны в такие короткие сроки по-разному влияет на игроков. Рублев и Циципас еще не обросли дополнительной защитой, чтобы отбиваться от нападков трибун. Для Медведева это довольно привычная и уже благоприятная атмосфера в матче. Не раз он признавался, что эмоционально подпитывается от отрицательной энергетики болельщиков. Главное, дать ему только повод. После вылета Рублева и Циципаса дорога в финал для Медведева стала максимально легкой.

US Open Рублев вылетел от Тиафо, чуть не получив баранку в 5-м сете 5 ЧАСОВ НАЗАД