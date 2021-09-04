Третья ракетка мира Стефанос Циципас прокомментрировал свист трибун US Open из-за историй с затяжными туалетными перерывами.

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«Я не притворяюсь, что нравлюсь всем. И я не стремлюсь, чтобы все вокруг любили меня. Пусть любимого игрока каждый выбирает сам. Я слышал недовольство болельщиков на трибунах, но старался игнорировать это. Потому что эти люди не имеют понятия, о чем они говорят. Люди, которые не находятся внутри спорта, не понимают, что происходит. Так что все обвинения в мой адрес были абсолютно ложными. В Цинциннати про меня сказали самую нелепую вещь, которую я слышал в жизни. Это действительно показало уровень человека, который это сказал.

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Теперь зрители на US Open... Я был в некотором смысле удивлен. Последние дни выдались напряженными. Но я не позволяю себе на это реагировать. Я выхожу играть в свой теннис и это не должно сбивать меня с толку. Безусловно, поддержка фанатов важна, но мне нужно выйти и выступить. Не имеет значения, болеют ли за меня в этот момент.

Я знаю, что на меня набросились без причин. Я брал туалетные перерывы, но это может сделать любой игрок. Возможно, мне потребовалось немного больше времени, чем это занимало у других. Но если бы было правило, говорящее об ограничении времени на туалетный перерыв, то я бы следовал этому правилу. Пока же время таких пауз не регламентируется. Люди не понимают. Они пришли ради шоу, хотят посмотреть теннис. Они очень нетерпеливые – особенно новое поколение. Хотят, чтобы все было быстро.

Все, что я делаю во время перерыва – просто меняю мокрую одежду на сухую. Оказалось, что это огромная проблема. Почему-то никто не обсуждает другие вещи, например, когда кто-то тратит по 35 секунд на подачи. Мне раньше было сложно: я остывал, терял игру, в одном из матчей здесь было то же самое. Но я не жаловался. Ведь нет правила, которое регламентирует время между подачами. И я принимаю это. Все знают игроков, которые тратят очень много времени. Но никто ничего не говорит. Не знаю, почему на меня внезапно все набросились. Особенно когда другие не следуют правилам и берут больше 25 секунд между подачами», – сказал Циципас на пресс-конференции.

Стефанос Циципас покинул Открытый чемпионат США уже в третьем круге.

Грек уступил 18-летнему дебютанту основной сетки US Open Карлосу Алькарасу из Испании.

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