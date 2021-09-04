Обладатель карьерного «Большого шлема» в парном разряде француз Николя Маю прокомментировал критику в отношении Стефаноса Циципаса за слишком длинные туалетные перерывы, которая обрушилась на него на US Open с новой силой.

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«Я не слишком хорошо знаю Циципаса. Но он создает приятное впечатление, полностью выкладывается. Мне кажется, он много дает теннису, а потому происходящее сейчас несправедливо.

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Необходимо прекратить эту травлю. Неправильно, что зрители были против него, хотя он устраивал невероятное шоу. Против Маррея он провел шикарный матч. Игра с Алькарасом была вообще выдающейся. Но после такого турнира в его исполнении мы обсуждаем только туалеты.

Я уж не говорю о нелепом обвинении Зверева в Цинциннати про подсказки во время перерывов. Это просто невозможно. В раздевалку с тобой всегда идет судья. Если он заметит, что Циципас вытаскивает телефон, то немедленно передаст арбитру на вышке. Но Зверев ляпнул, и все ему поверили. Циципаса многие стали считать мошенником. Это даже обсуждалось на некоторых каналах в США.

Конечно, его перерывы бывали слишком длинными, но вряд ли он так хотел навредить сопернику. Он просто делал то, что облегчает ему игру. Он много потеет – это известный факт. Возможно, на него самого не слишком хорошо повлияло, когда Джокович взял перерыв в финале «Ролан Гаррос». Я не знаю. Так что критиковать одного только Циципаса несправедливо, потому что не только он так делает. Проблема в правилах», – высказался Маю по сообщению Lequipe

В финале «Ролан Гаррос» Джокович уступил Циципасу 0-2 по сетам, взял перерыв и забрал 3 решающие партии.

Николя Маю – экс-первая ракетка мира в парном разряде, победитель Итогового турнира в паре в 2019 году.

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