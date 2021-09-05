Российский теннисист проиграл Аслан Карацев проиграл Дженсону Бруксби из США и не сумел преодолеть третий раунд US Open-2021.

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Матч продолжался 3 часа 53 минуты и завершился со счетом 6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:3 в пользу 20-летнего американца. Карацев чаще соперника допускал двойные ошибки (5 против трех) и невынужденные ошибки (61 – 36). Также Аслан реализовал 7 брейк-пойнтов из 12-ти. Бруксби одержал только вторую победу в карьере над теннисистом из топ-30. Американец занимает 99-е место в рейтинге АТР и лишь в четвертый раз выступает в в основной сетке «ТБШ».

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Бруксби попал в сетку US Open по wild card и впервые в карьере вышел во вторую неделю «ТБШ».

Следующий матч 20-летнего американца – против первой ракетки мира Новака Джоковича.

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