Eurosport совместно с БК Winline подготовил прогнозы к матчам 4-го круга US Open с участием теннисистов из России, Украины и Беларуси.

Дэниел Эванс (Великобритания) – Даниил Медведев (Россия)

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Дэн Эванс – неудобный соперник для российских теннисисов: он ведет по личным встречам и у Андрея Рублева, и у Карена Хачанова, причем второй ни разу не побеждал британца. С Медведевым Эванс еще не встречался, но Даниил выглядит на любимых кортах US Open слишком уверенно, чтобы в нем сомневаться. Единственным из всех участников он не отдал соперникам ни сета, не проигрывая в партии больше четырех геймов.

Пока Медведев ни разу не провел на корте более двух часов, а его соперник играл сперва четырехсетовики с не самыми сильными Монтейро и Хироном, а потом влез в пятисетовое противостояние с Алексеем Попыриным, затянувшееся более чем на четыре часа. Вторая ракетка мира должен на классе проходить 24-го сеяного и легко нырять в третий подряд четвертьфинал.

Александр Зверев (Германия) – Янник Синнер (Италия)

Александр Зверев Фото: Getty Images

Зверев набрал фантастическую форму и выиграл 14 матчей подряд – последний он уступил на Уимблдоне. Александр выиграл Олимпиаду и «Мастерс» в Цинциннати, на US Open легко переступил Сэма Куэрри и Альберта Рамоса, но, кажется, ощутил первые трудности в матче против Джека Сока, проиграв первую партию. Потом Зверев взял себя в руки, а в четвертом сете соперник снялся – но это уже можно списать на возможную усталость.

20-летний Янник Синнер идет по сетке не столь уверенно, в третьем круге ввязавшись в пятисетовик с Гаэлем Монфисом, но его не зря считают одним из самых одаренных молодых талантов. Вслед за Алькарасом и Фернандес он способен потрепать еще одного фаворита, а еще Янник знает, как обыгрывать Зверева на «Больших шлемах» – в 2020-м он выбил Сашу с Уимблдона. Скорее всего, немец пройдет дальше и сделает шаг навстречу потенциальному полуфиналу с Джоковичем, но просто ему не будет.

Элис Мертенс (Бельгия) – Арина Соболенко (Беларусь)

После сенсационного вылета Эшли Барти Соболенко осталась самой топовой теннисисткой турнира. За три матча она отдала сет только Нине Стоянович в первом круге –и то на тай-брейке. После Арина повесила Нине баранку. Но потенциальный четвертьфинал US Open и Элис Мертенс, которая проходила в эту стадию и в 2019-м, и в 2020-м – более серьезное испытание. Соболенко на американском «Шлеме» пока не доходила дальше четвертого круга, а лучший результат на мэйджорах в целом –полуфинал последнего Уимблдона. Белоруска пройдет менее рейтинговую соперницу, но не без проблем – бельгийка зацепит минимум один сет.

Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния)

Элина Свитолина Фото: Getty Images

Противостояние Элины и Симоны – центральный матч четвертого круга в женской сетке. На стороны Халеп – победный опыт на «ТБШ»: она брала «Ролан Гаррос» и Уимблдон, на хардовых «Шлемах» доходила до полуфинала (USO) и финала (АО). Потолок Свитолиной – полуфиналы Лондона и Нью-Йорка в 2019 году. Но на конкретно взятом US Open-2021 она выглядит предпочтительнее Халеп, которая из-за травмы пропустила «РГ», Уим и Олимпиаду, вылетев из топ-10. Отголоски повреждения мучают Симону до сих пор – она снялась без борьбы во втором круге Цинциннати, а в последнем матче с трудом дожала Елену Рыбакину. Тай-брейк в первом сете длился до 13 очков.

У Свитолиной – серия из восьми побед, пусть пять из них (и титул) добыты на не самом статусном турнире в Чикаго. До этого были два вылета в первом круге на WTA 1000, но Элина заметно исправилась и на US Open не отдала соперницам ни гейма. С большой долей вероятности именно она выйдет в четвертьфинал.

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