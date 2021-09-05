Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила конкурс в инстаграме: пятая ракетка мира разыгрывает полотенце с US Open.
Чтобы выиграть приз от Свитолиной, нужно подписаться на аккаунт украинки, тегнуть двух друзей и написать, откуда вы. Победителя она определит в понедельник. В комментариях неожиданно отметилась польская теннисистка Ига Швёнтек. Чемпионка «Ролан Гаррос»-2020 выполнила все условия розыгрыша. Швёнтек тегнула двух друзей, тренера и психолога, и написала: «Я из Польши. Можно мне поучаствовать? Я твоя главная болельщица».
Теннис
Монфис – о свадьбе на Свитолиной: «Брак не меняет спортсмена»
- В 1/8 Открытого чемпионата США Ига Швёнтек сыграет против Белинды Бенчич из Швейцарии.
- Элина Свитолина разыграет выход в 1/4 US Open с румынской теннисисткой Симоной Халеп.
Токио-2020 женщины
Свитолина проиграла Вондроушовой, чешка сыграет за золото с Бенчич
Токио-2020
Свитолина – 1-я полуфиналистка Олимпиады-2020