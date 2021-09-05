Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что он думает о неудачах российских теннисистов на US Open.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android, чтобы смотреть US Open ! Это нужно всем

«Хачанов вылетел, потому что был на травме. Остальные – состав участников ровный, условия погодные жесткие. Карацева я вчера смотрел, он просто не восстановился. Рублева подвело то, что нет варианта Б. Не хватает вариантов для перестройки, не хватает арсенала. Выиграй он у Тиафо третий сет, матч бы выиграл.

Теннис Веснина, Мыскина и Давыденко в тиктоке Eurosport – залетайте 3 ЧАСА НАЗАД

Зато сейчас у Медведева сетка стала легкая до финала. Надеюсь, что он сможет избежать сюрпризов. Важно, что сейчас он проходит всех игроков легко. На второй неделе «Шлема» легкость играет большую роль. Рублеву не хватает тактических вариантов, а Карацеву помешала усталость», – цитирует Тарпищева «Чемпионат»

Даниил Медведев 5 сентября сразится с Дэном Эвансом из Великобритании.

В женской сетке US Open тоже осталась лишь одна участница из России – Анастасия Павлюченкова, которая в 1/4 встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

US Open Карацев проиграл 99-й ракетке мира и не вышел в 1/8 US Open 10 ЧАСОВ НАЗАД