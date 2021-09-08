US Open-2020 напомнил фильм «Тихое место» – из-за решения мэрии города о недопуске на «Шлем» болельщиков по причине ковидных ограничений сражения прошли почти в полной тишине. Обычно игроки любят проводить свободное время на Манхэттене, но год назад их передвижение существенно ограничили: вместо посещения любимых ресторанов или бродвейских шоу теннисисты находились в так называемом пузыре и проживали в двух отелях на территории Национального теннисного центра USTA Билли Джин Кинг.

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Американский мэйджор понес значительные финансовые потери. «Обычно мы зарабатываем около 400 млн долларов за две недели, – признался директор по доходам USTA Лью Шерр. – Но ковидные ограничения лишили нас 80% выручки». Мир постепенно приходит в себя после вирусного торнадо, что позволило US Open-2021 стать первым турниром «Большого шлема» без ограничений по зрителям. Такое решение принял губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, основываясь на том, что 70% взрослого населения города получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

US Open Murray/Soares - Granollers/Zeballos - US Open 3 ЧАСА НАЗАД

Доминик Тим, US Open-2020 Фото: Getty Images

Допуск зрителей на трибуны требует обязательной вакцинации – такое жесткое условие поставили организаторы. Это вызвало волну возмущения фанатов, потому что для самих теннисистов не существует подобного правила, и они вольны сами решать, делать ли прививку. На момент старта US Open уровень вакцинации игроков в женском туре едва перевалил за 50%, а в мужском и того меньше – 47%.

Контраст с топовыми лигами в других видах спорта сумасшедший: в НБА, НФЛ и НХЛ привиты 93-95% участников соревнований, а болельщиков допускают на игры без обязательной вакцинации. То есть, ситуация с теннисом совершенно зеркальная, и дело вовсе не в том, что теннис – индивидуальный вид спорта. Например, в гольфе (PGA Tour) привито уже более 75% игроков.

Мнения среди теннисистов о необходимости делать прививку разделились. Проводящий феноменальный сезон Новак Джокович убежден, что у игроков должно быть право выбора: «Я против вакцинации и не хочу, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку ради того, чтобы иметь возможность передвигаться по миру. Что если вакцинацию от коронавируса объявят обязательной? Тогда мне придется принимать трудное решение».

Петра Квитова на US Open-2020 Фото: Getty Images

Ситуацию накалило видео, опубликованное в инстаграме жены теннисиста Елены. В нем говорится, что эпидемия коронавируса могла быть вызвана установкой вышек мобильной связи 5G (сервис поставил на видео пометку «Содержит ложную информацию»). Мнение Джоковича имеет большой вес в Сербии, поэтому к нему обратился эпидемиолог Предраг Кон, входящий в антикризисный штаб страны по коронавирусу. Он напомнил первой ракетке мира об ощутимом вкладе вакцинации в здоровье всей нации и рекомендовал в будущем избегать комментариев на эту тему.

Новак нашел поддержку у грека Стефаноса Циципаса и француза Жиля Симона – оба утверждают, что влияние вакцин на организм человека полностью не изучено. «Я молод, в категории до 25 лет. У вакцины есть побочные эффекты, я лично знаю некоторых людей, у которых они были. Я просто не вижу причин, по которым кому-то из моей возрастной группы нужно делать прививки. Думаю, что это нужно пожилым людям, если я не ошибаюсь», – выразил мнение Стеф и сразу попал под критику пресс-секретаря правительства страны Янниса Ойконому. Чиновник назвал теннисиста «недостаточно компетентным судить о таком вопросе».

Досталось и Симону. Но на этот раз не за длинный язык, как это часто с ним бывает. Ветерана не допустили к US Open из-за положительного теста на корону его тренера Этьена Лафорга. «Мой тест оказался отрицательным, но организаторам плевать, меня отстранили. Более того, мне еще придется торчать в отеле 10 дней на карантине. Жаль, что так закончился, возможно, последний US Open в моей карьере. И все же я настаиваю, что вакцинация – личное дело каждого», – сокрушался 36-летний Жиль.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»-2020 Фото: Imago

К лагерю сторонников вакцинации примкнули такие тяжеловесы, как привившиеся этой весной Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. «Новаку придется сделать прививку, если он хочет продолжать играть в теннис на высшем уровне. Это касается всех, и меня в том числе. Каждый должен будет следовать новым правилам. Это то же самое, что необходимость оставаться дома во время пандемии», – отрезал испанец.

Убеждены в необходимости и неизбежности вакцинации и менее статусные игроки. Двукратная победительница «Шлемов» Виктория Азаренко считает, что «нет смысла затягивать с вакцинацией», а чешка Каролина Плишкова заявила, что сначала испытала вакцину на муже, а потом привилась сама.

Ответ на вопрос «Почему теннисистов не подвергают добровольно-принудительной вакцинации, как в других видах спорта?» кроется в сложных отношениях между игроками и управляющими организациями. Уже несколько лет теннисисты безуспешно воюют с ATP и WTA о повышении призовых, и с наступлением пандемии ситуация еще больше накалилась. The New York Times выяснила, что «ТБШ» занижают отчеты о прибыли и выделяют игрокам всего 12-17% от дохода. В это же время крупнейшие американские спортивные лиги (НХЛ, НФЛ и НБА) выделяют игрокам более 50% выручки.

Гаэль Монфис отдыхает вместе с фанатами Фото: Getty Images

Теннисные чиновники благоразумно и дальновидно отказались давить на игроков по поводу вакцинации, чтобы не вызвать у них очередной приступ раздражения. Это может привести к ситуации 1973 года, когда Уимблдон бойкотировал 81 игрок из топ-100, и это привело к революции в мире тенниса. Трясущиеся от одной только мысли о честном распределении прибыли ATP, WTA и боссы «Шлемов» умасливают игроков подачками (с этого сезона призовые на «Мастерсах» подняли на 11%) и имитацией лояльности. К болельщикам же совершенно другое отношение.

Требование к зрителям приходить на трибуны привитыми и любоваться игрой отказывающихся вакцинироваться теннисистов напоминает седьмую заповедь оруэлловского «Скотного двора». Изначально она звучала как «Все животные равны», а после установления авторитарного строя к ней появилась приписка «но некоторые более равны, чем другие». К сожалению, в теннисной гибридной войне между игроками и управленцами больше всего страдают болельщики.

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