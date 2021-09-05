Даниил Медведев в трех сетах разобрался с британцем Дэном Эвансом в 4-м круге US Open. Матч продлился 1 час 45 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

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Российский теннисист выполнил 13 эйсов и допустил 2 двойные ошибки (0 и 3 у Эванса). На счету Даниила 42 виннерса и 20 невынужденных, при 24 и 17 у соперника соотвественно. Медведев реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов и позволил британцу лишь раз сделать брейк во втором сете.

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В третьей партии Даниил не проиграл ни одного очка на своей подаче (16 из 16).

За полуфинал Медведев сыграет с голландцем Ботиком Ван де Зандсхалпом, который дошел до 1/4 из квалификации. Он в 4-м круге обыграл в 5 сетах Диего Шварцмана.

Даниил Медведев – финалист турнира в 2019-м и полуфиналист 2020 года.

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