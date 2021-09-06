Теннисисты из России сыграли за год в четвертьфинале всех четырех турниров «Большого шлема» второй раз в истории.

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До 1/4 Australian Open дошли Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев, в топ-8 «Ролан Гаррос» пробился Медведев, в четвертьфинал Уимблдона прошел Карен Хачанов, а в 1/4 US Open вышел Медведев.

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Впервые теннисисты из России отметились в четвертьфиналах всех «ТБШ» в 2001-м, когда Евгений Кафельников вышел в 1/4 на Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, а Марат Сафин – на «Уимблдоне» и US Open.

В четвертьфинале US Open Медведев сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандшульпом.

US Open Медведев без проблем вышел в 1/4 и сыграет с квалифаером 10 ЧАСОВ НАЗАД