Российский теннисист Даниил Медведев обыграл британца Дэна Эванса и вышел в четвертьфинал US Open. В эксклюзивном интервью Eurosport.ru он прокомментировал исход матча, рассказал, как будет настраиваться на следующего соперника, и порассуждал о возможном достижении Новака Джоковича, который имеет шансы на календарный «Большой шлем».

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– Пока за четыре матча ты не уступил ни одного сета. Победа над Эвансом не заняла долго времени и сил. Как оцениваешь матч и то, что ты пока на этом турнире так здорово выступаешь?

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– Если говорить про интенсивность матчей, усталость после матчей, сегодня меньше всего устал. Не было розыгрышей, после которых задыхаешься. Чувствую себя отлично в физическом плане. Эванс – очень неприятный соперник. Когда Вавринка выиграл здесь «Большой шлем», у Эванса был матчбол против Вавринки, так что рад, что сумел закрыть матч легко и без проблем.

– Следующий соперник – Ботик ван де Зандсхулп, теннисист не очень известный, против которого ты никогда не играл и который уже преподнес суперсенсацию, обыграв Шварцмана. Как будешь готовиться к матчу?

– Смешно, что у меня три матча подряд соперники, с которыми я никогда не играл, хотя уже давно в туре. Ботик я видел как играет на некоторых турнирах – он играет очень хорошо, сегодня я смотрел, пока не пошел играть. Сейчас, когда мне сказали, что он закончил в одно время со мной, имея матчбол в четвертом сете, я очень удивился. Он очень классно сегодня играл.

В любом случае, когда ты играешь четвертьфинал «Большого шлема», кто бы против тебя ни выходил, борьба будет тяжелой. Ему нечего терять, поэтому скорее всего у него будет все залетать. У нас так работает с тренером, что он смотрит больше видео и мне рассказывает, что увидел. Но в любом случае, что бы ты ни увидел про соперника, задача – играть в свою игру, подавать эйсы, принимать глубоко и играть навылет. Естественно, есть какие-то маленькие нюансы, которые иногда во время игры, иногда до игры видишь и стараешься использовать.

– Сейчас много разговоров о Джоковиче и что он может выиграть календарный «Большой шлем». Волнует ли вас, игроков, и тебя лично эта история или все сосредоточены на своей игре? Говорят ли об этом игроки, что это может состояться впервые с 1969 года?

– Тяжело сказать. Не думаю, что мы обсуждаем это между собой – ты приходишь и садишься с другим игроком, с Диего, я уж не знаю, и говорим: «Что ты думаешь по поводу того, что Новак может завоевать «Большой шлем»?» Но все это знают, если он это сделает, это будет что-то сумасшедшее, потому что в нашей эре, 30-40 лет такого не было, последним было Род Лэйвер, но очень давно. То, что Новак делает в теннисе – я бы назвал это сенсацией в каком-то смысле. Но мы концентрируемся на себе.

Если меня в начале турнира спросят, сможешь ли ты остановить Джоковича, готов ли ты, я говорю: у меня Джокович будет только в финале, если я туда выйду. Поэтому моя задача – сначала выйти в финал. Если там будет Новак – естественно, я хочу выиграть «Большой шлем», я постараюсь его остановить. Если это сделает кто-то до меня – значит, сделает кто-то до меня. Фокус больше на себе, но и отрицать того, что он идет за этим, тоже нельзя.

Медведев обыграл Эванса со счетом 6:3, 6:4, 6:3. Единственным из теннисистов он не отдал на турнире ни сета.

С Ботиком ван де Зандсхулпом Даниил сыграет во вторник, 7 сентября.

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