Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла испанку Гарбинье Мугурусу в четвертом круге US Open.

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Счет по сетам – 6:3, 7:6 (4), встреча продлилась 1 час 47 минут. При счете 6:5 в пользу испанской спортсменки Крейчикова взяла медицинский перерыв, который затянулся на девять минут. После этого чешка выиграла семь очков подряд. Еще по ходу игры Мугуруса была недовольна поведением соперницы, которая извинилась во время рукопожатия. На это Гарбинье ответила: «Это так непрофессионально». Крейчикова не дала интервью на корте, в раздевалку она уходила, опираясь на физиотерапевта и врача.

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В четвертьфинале Крейчикова сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.

Ранее Мугуруса уступила Крейчиковой на «Мастерсе» в Цинциннати.

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