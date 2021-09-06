6 сентября на корты US Open выйдет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и попытается пройти в четвертьфинал. Также проведут свои матчи топы из мужской сетки – Новак Джокович и Александр Зверев.

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Арена Артура Эша

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Александр Зверев (Германия, 4) – Янник Синнер (Италия, 13) – начало в 19:00 мск

Шелби Роджерс (США) – Эмма Радукану (Великобритания)

Новак Джокович (Сербия, 1) – Дженсон Бруксби (США) – начало в 02:00 мск

Мария Саккари (Греция, 17) – Бьянка Андрееску (Канада, 6)

Александр Зверев Фото: Getty Images

Арена Луи Армстронга

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Ига Швёнтек (Польша, 7) – начало в 18:00 мск

Райлли Опелка (США, 22) – Ллойд Харрис (ЮАР) – не ранее 20:00 мск

Оскар Отте (Германия) – Маттео Берреттини (Италия, 6) – не ранее 22:00 мск

Grandstand

Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) – не ранее 00:00 мск

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