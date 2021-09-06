Уникальный дебют на телеканалах Eurosport – необычный комментаторский дуэт отработает на матче четвертого круга US Open 6 сентября.
Кирилл Дышловой и российский рэпер OBLADAET (Назар Вотяков) прокомментируют игру между немцем Александром Зверевым и итальянцем Янником Синнером, которая стартует в 19:00 по московскому времени на арене Артура Эша. Показ начнется на Eurosport 2, затем переедет на Eurosport 1.
- Статистика личных встреч между теннисистами – 1-1, Синнер уже выбивал Зверева с турнира «Большого шлема».
- Немец идет на серии из 14 побед.
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