Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич посетили матч Даниила Медведева в 1/8 финала US Open против Дэниела Эванса.
Панарин опубликовал фото в сторис инстаграма. На снимке они с Бучневичем держат российский флаг на трибуне. «Победюн», – подписал хоккеист фотографию.
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- Медведев обыграл Эванса в трех сетах – 6:3, 6:4, 6:3.
- В четвертьфинале US Open Медведев сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандшульпом.
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