Лучший теннисист России Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале US Open не с Каспером Руудом, что предсказывалось по посеву, и даже не с Диего Шварцманом. Медведев встретится с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов – и пора запоминать, как пишется и произносится это имя.

25-летний голландец занимает в рейтинге ATP далекое 117-е место. Он пробился в основную сетку US Open из квалификации и провел на турнире четыре выдающихся матча: отыгрался с 0:2 по сетам у более рейтингового испанца Карлоса Табернера, а потом в четырех сетах высадил восьмого сеяного – Каспера Рууда из Норвегии. Также в четырех партиях Ботик закрыл 80-ю ракетку мира Факнудо Баньиса и вышел на Диего Шварцмана – 14-го в мировом рейтинге.

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Шварцман дрогнул на не самой поздней стадии во второй раз подряд. На предыдущем хардовом «Шлеме», Australian Open, его выбил квалифаер Аслан Карацев, а теперь пришла очередь Ван де Зандсхулпа. Пять сетов, 6:1 в последнем – и сенсация летит в четвертьфинал прямиком на Медведева.

Теперь Ботик учит журналистов произносить свою фамилию, которая в русской транслитерации даже пишется по-разному на разных сайтах: то Ван де Зандсхулп, то Ван де Зандшульп. Послушайте и решите сами:

Когда на пресс-конференции чуть позже появился Медведев, его попросили повторить. Даниил запнулся, но справился с задачей, добавив: «Давайте спросим у него, достаточно ли хорошо получилось».

Проведенное соперниками время на корте странно даже сравнивать. Не отдавший ни одного сета Медведев играл в общей сложности 7 часов 24 минуты, а у Ван де Зандсхулпа вместе с квалификацией на выход в четвертьфинал ушло аж 19 часов 37 минут. Между собой парни зарубятся 7 сентября – Даниил наверняка надеется, что традиция долгих матчей Ботика не продолжится.

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