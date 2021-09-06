Комментаторы каналов Eurosport Вадим Кольцов и Александр Каливод в новом эпизоде подкаста «Хард и грунт» побеседовали о прорыве молодого Карлоса Алькараса, появлении новых звездочек из Канады и Испании, умении 18-летних игроков выдерживать 5-сетовые матчи, а также ожидании исторического «Большого шлема».

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