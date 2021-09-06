Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал US Open получил необычный вопрос. У 25-летнего спортсмена уточнили, правда ли его фамилия происходит от слова «медведь» и не является ли он родственником украинского теннисиста Андрея Медведева или бывшего президента России Дмитрия Медведева.

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«Между нами нет никакой связи. Я видел Андрея несколько раз, когда играл на «фьючерсах» – он тогда работал тренером. Потом я видел его несколько раз на турнирах «Большого шлема», где он играл в матчах легенд. Мы с ним не общались, но он знает, кто я такой, а я знаю его. Мы здороваемся. Возможно, когда-нибудь мы поговорим, потому что он определенно был отличным игроком. Забавно, что у нас одинаковые фамилии.

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Да, в переводе с русского фамилия означает «медведь». Все просто. На самом деле, я не ассоциирую себя с медведем, но моя фамилия с этим связана. С Дмитрием Медведевым тоже нет никакой связи. Но было смешно, когда он был президентом – друзья все время шутили надо мной», – приводит слова Медведева официальный сайт US Open

В матче четвертого круга US Open Даниил Медведев обыграл британца Дэниела Эванса в трех сетах – 6:3, 6:4, 6:3.

Соперником российского теннисиста по четвертьфиналу станет квалифаер Ботик ван де Зандшульп из Нидерландов.

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