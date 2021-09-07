Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила чешке Каролине Плишковой в четвертом круге US Open.

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Счет по сетам – 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 37 минут. За это время Павлюченкова сделала 4 эйса, совершила 5 ошибок на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта.

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В четвертьфинале Плишкова сыграет с победительницей матча между Марией Саккари и Бьянкой Андрееску.

На пути к четвертому кругу Павлюченкова одолела Элисон Риск, Анну-Каролину Шмидлову и Варвару Грачеву.

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