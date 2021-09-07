Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер похвалил выступления россиянина Даниила Медведева на US Open.

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«Что мне нравится в игре Медведева, так это то, что он всегда агрессивен. Если он ведет 2:0 по сетам, то все равно не останавливается на достигнутом. Даниил продолжает контролировать игру. Сейчас он все чаще и чаще стал выходить к сетке, стал лучше бить с лета. Я не могу найти ошибок в его игре.

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Движения Даниила так же невероятны, как и выбор момента для них. Он буквально читает игру соперника. Если он будет продолжать в том же духе, то тем, кто захочет его победить, придется пережить очень, очень долгий и тяжелый день», – приводит слова Виландера Eurosport.de

В 4-м круге Медведев обыграл Эванса в трех сетах – 6:3, 6:4, 6:3.

В четвертьфинале US Open Медведев сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

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