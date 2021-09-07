150-я ракетка мира Эмма Радукану рассказала о реакции на выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США от родных и друзей.

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Это второе выступление в основном разряде «ТБШ» в карьере 18-летней британки. Радукану добилась редкого достижения: стала лишь третьим квалифайером, дошедшим до 1/4 US Open в Открытую эру после Барбары Геркен в 1981-м и Кайи Канепи в 2017-м.

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«Я получила довольно много сообщений от школьных друзей. Очень приятно, что мы все еще поддерживаем контакт, ведь мы уже закончили обучение. Пусть это и было совсем недавно. Зато родители после матча меня заигнорили. Я написала им, но они не ответили, хотя были онлайн. Это явно что-то значило», – сказала Радукану на пресс-конференции. Ее слова приводит официальный сайт US Open

В четырех матчах на US Open-2021 Радукану отдала всего 15 геймов. В двух последних кругах – лишь четыре.

За полуфинал Открытого чемпионата США 18-летняя британка сразится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

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