Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 он в четырех сетах переиграл Ботика Ван де Зандсхалпа из Нидерландов – 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 24 минуты.

В первых двух сетах Медведев 6 раз взял подачу соперника, а в третьем не заработал ни одного брейк-пойнта. В четвертой партии Даниил проиграл всего три очка на своей подаче, заработал один матчбол при счете 5:4, а затем два при 6:5, первый из которых реализовал.

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На счету Медведева 14 эйсов (3 у Ботика), 1 двойная (4), 36 виннерсов (столько же у соперника) и 24 невынужденные ошибки (35).

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча между Феликсом Оже-Альяссимом и Карлосом Алькарасом.

Даниил – финалист US Open-2019 и полуфиналист турнира в 2020-м.

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