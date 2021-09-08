Российский теннисист Даниил Медведев в интервью Eurosport поделился впечатлениями от матча против Ботика ван де Зандсхулпа в четвертьфинале US Open, рассказал мешало ли ему солнце и сравнил мячи и корты с теми, что были на этом турнире в предыдущие годы. Матч с Даниилом разобрал известный российский теннисист Николай Давыденко.

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– Скажи мне, я, уже когда первый сет посмотрел, [обратил внимание] что была тень, да вот половина, как раз. Я так понял, что в тот момент, когда ты взошел на тень, там видимость хуже, правильно, чем на солнце?

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– Да на самом деле, с обеих сторон тяжело играть, потому что с одной стороны солнце прям в глаза, особенно на подаче. Еще на приеме, наверное, легче, а на подаче тяжело, потому что выходишь из подачи, особенно если он в глубину принимает, мяча не видно, то есть уже просто стараешься в корт. А он такой агрессивный игрок, поэтому просто в корт иногда было недостаточно. Но, в принципе, первые два сета все хорошо прошло, а вот в третьем как раз-таки он меня брейканул на этой стороне, где против солнца. В четвертом сете уже корт стал более, скажем так, в тени весь, поэтому на подаче мне уже ни с одной стороны ничего не мешало и хотя бы на своей подаче я был уверен.

– Ты чувствовал, что ты все равно дожмешь его в четвертом сете, или было непонятно – будет тай-брейк или нет?

– Вообще не чувствовал, если честно. Он в некоторые моменты... Да я в некоторые моменты собой недоволен был, так что почувствовал, что у него удар слева лучше, но в один момент матча он перестал оттуда бить. И в принципе, если я попадал туда хотя бы один раз, я выигрывал розыгрыш. И пару важных моментов я не мог принять под левую, он мне сразу справа забивал, я себя просто ненавидел за это, но чувствовал, что вот есть уже маленький контроль над игрой, который нужно просто дожать. И естественно, в конце и ему уже тяжелее было и физически, и морально. И вот был матчбол, и в итоге сумел дожать на 6:5.

– А ты видел эту тактику, его, когда он тебя сбивал резаным, отбрасывал и в конце потом опять усиливал момент, менял скорость удара?

– Да, были моменты, но на самом деле опять же, вот в четвертом сете мне показалось, что я полностью привык к его игре. Единственная опасность была, если он забивал навылет справа, то есть тут, естественно, я ничего не мог сделать, и опять же: именно вот эти резаные и ускорения ритма, если это было слева, мне это неудобств вообще не доставляло. Мне доставляло неудобства, если я ему попадал под право, то есть недостаточно аккуратно направлял мяч, и тут он мог меня уже гонять. И, конечно, такая тактическая борьба была непростая, и он находил какие-то пути, то есть, казалось бы, для его рейтинга он больше должен играть именно просто на поддержке зрителей и на сумасшедших ударах, а он именно по тактике старался варьировать, хорошо играл. И если продолжит так играть, конечно, будет высоко по рейтингу.

– Скажи последнее. Насчет мячей и покрытия: изменилось с прошлым годом – стало быстрее, медленнее? Как мяч – тяжелый, легкий?

– Не, здесь все время легкие мячи. Я если правильно помню, единственное в 2018-м... А, нет, в 2017-м, я первый раз играл в основе, тогда еще, по-моему, очень легкие были мячи такие, неуправляемые. Сейчас они, в принципе, не легкие и не тяжелые на самом деле. Мне кажется у всех, кого смотришь, контроль именно мяча прям очень хороший, поэтому видим много хороших розыгрышей, хороших матчей. А корт довольно быстрый, то есть если хорошо подаешь и хорошо делаешь первый удар, то сопернику тяжело. И в прошлом году был тоже очень быстрый корт. В 2019-м уже тяжело сказать, но вообще, в принципе, каждый раз, когда играю US Open и Australian Open, если только не холодно в этот день, то подача, первый удар – это прям самое важное всегда.

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