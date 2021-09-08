7 сентября на US Open состоится вторая половина четвертьфиналов – в верхней половина сетки друг за другом сыграют открытие турнира Радукану, Зверев, Плишкова, а также состоится суперматч Джокович – Берреттини.
Арена Артура Эша
US Open
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Новак Джокович
Фото: Getty Images
Эмма Радукану (Великобритания) – Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – начало в 19:00 мск
Александр Зверев (Германия, 4) – Ллойд Харрис (ЮАР)
Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Мария Саккари (Греция, 17) – не ранее 02:00 мск
Новак Джокович (Сербия, 1) – Маттео Берреттини (Италия, 6)
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