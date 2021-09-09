Первая ракетка мира Новак Джокович перед предстоящим полуфиналом US Open не захотел рассуждать на тему того, что ему осталось выиграть всего два матча, чтобы завоевать календарный «Большой шлем».
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«Не нужно спрашивать меня об истории. Я прекрасно понимаю, что стоит на кону, но не хочу об этом думать. Я сосредоточен только на следующем матче. Буду идти шаг за шагом», – заявил он после победы над Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира в эфире Eurosport.
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  • В полуфинале Джокович встретится с Александром Зверевым. В личных встречах он ведет 6:3, но Зверев победил в их последнем матче в полуфинале Олимпиады в Токио.
  • Четвертьфинальный матч Новак выиграл со счетом 5:7,6:2,6:2,6:3.
Организаторы US Open не пускают на трибуны непривитых болельщиков. Теннисистам вакцинироваться не обязательно
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