В очередной день US Open определятся финалистки в женском одиночном разряде, а также в мужском парном.
Арена Артура Эша
US Open
Выиграла 2 US Open и завершила карьеру в 22. Американка-вундеркинд
Лейла Фернандес (Канада) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – начало в 2:00 (мск)
Эмма Радукану (Великобритания) – Мария Саккари (Греция, 17)
Арина Соболенко
Фото: Getty Images
Арена Луи Армстронга
Джонсон (США)/Куэрри(США) – Рам (США)/Салисбери (Великобритания) – начало в 19:00 (мск)
Пирс (Австралия)/Полашек (Словакия) – Маррей (Великобритания)/Соареш (Бразилия)
US Open
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