В очередной день US Open определятся финалистки в женском одиночном разряде, а также в мужском парном.

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Арена Артура Эша

US Open Выиграла 2 US Open и завершила карьеру в 22. Американка-вундеркинд 2 ЧАСА НАЗАД

Лейла Фернандес (Канада) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – начало в 2:00 (мск)

Эмма Радукану (Великобритания) – Мария Саккари (Греция, 17)

Арина Соболенко Фото: Getty Images

Арена Луи Армстронга

Джонсон (США)/Куэрри(США) – Рам (США)/Салисбери (Великобритания) – начало в 19:00 (мск)

Пирс (Австралия)/Полашек (Словакия) – Маррей (Великобритания)/Соареш (Бразилия)

US Open Смерть от шальной пули. Гибель сестры сплотила Серену и Винус 2 ЧАСА НАЗАД