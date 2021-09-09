Российский теннисист Андрей Рублев впервые в карьере поднимется на пятую строчку рейтинга ATP. Об этом стало известно после поражения итальянца Маттео Берреттини от Новака Джоковича в четвертьфинале US Open.

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В рейтинге, который обновится 13 сентября, Рублев поднимется с седьмой позиции и наберет 6130 очков. На шестую строчку опустится испанец Рафаэль Надаль (5815).

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На US Open Рублев дошел до третьего круга, где в пяти сетах проиграл представителю США Фрэнсису Тиафо – 6:4, 3:6, 6:7 (6), 6:4, 1:6.

Даниил Медведев по-прежнему занимает вторую строчку в рейтинге.

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