Российский теннисист Андрей Рублев впервые в карьере поднимется на пятую строчку рейтинга ATP. Об этом стало известно после поражения итальянца Маттео Берреттини от Новака Джоковича в четвертьфинале US Open.
В рейтинге, который обновится 13 сентября, Рублев поднимется с седьмой позиции и наберет 6130 очков. На шестую строчку опустится испанец Рафаэль Надаль (5815).
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- На US Open Рублев дошел до третьего круга, где в пяти сетах проиграл представителю США Фрэнсису Тиафо – 6:4, 3:6, 6:7 (6), 6:4, 1:6.
- Даниил Медведев по-прежнему занимает вторую строчку в рейтинге.
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