Финал US Open между 19-летней канадкой Лейлой Фернандес и 18-летней Эммой Радукану не мог предположить никто, но это случилось: в полуфиналах тинейджерки обыграли второй номер WTA Арину Соболенко и 17-ю сеяную Марию Саккари. Вот цифры, факты и цитаты странного финала.

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У обеих не было простой сетки, как, например, год назад у Александра Зверева или в 2021-м у Даниила Медведева. Начиная с третьего круга, Фернандес прошла Наоми Осаку (номер три), Анжелик Кербер (номер 17) и Элину Свитолину (номер пять), Радукану выбила олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич, которая стоит в рейтинге 12-й.

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Сами финалистки – 73-я и 150-я ракетки мира. Радукану проводит всего второй «Шлем» в основе: на Уимблдон она попала благодаря уайлд-кард (и дошла до четвертого круга), а на US Open пробивалась через квалификацию.

Впервые в Открытой эре «Большой шлем» разыграют несеяные – такого раньше не было ни у женщин, ни у мужчин. Радукану – первый игрок в истории, вышедший в финал мэйджора из квалификации. А также впервые с 1999-го в финале «Шлема» сыграют теннисистки младше 20 лет – 22 года назад 17-летняя Серена Уильямс обыграла на US Open 18-летнюю Мартину Хингис.

Кто что сказал

«Я сосредотачиваюсь на каждом конкретном дне, – заявила после матча Эмма Радукану. – И вот внезапно вышла в финал. Даже поверить не могу. Вечерний матч на арене Артура Эша – одно из самых выдающихся событий в теннисе. Я просто была рада выйти на корт и сыграть перед зрителями».

На вопрос об ожиданиях от финала она со смехом ответила: «А есть ли ожидания? Я квалифаер – формально от меня ничего не ждут».

«Этот результат – годы и годы тяжелой работы, слез, крови, всего остального. На корте, за пределами корта. Жертв. Я просто очень хотела выйти в финал. И мне все равно, с кем я там встречусь. Я просто хочу сыграть финал», – сказала Лейла Фернандес.

Ее соперница по полуфиналу, белоруска Арина Соболенко, в первом сете вела со счетом 4:1, имела сетбол и вела с мини-брейком на тай-брейке, но проиграла партию.

«Я бы сказала, что в первом сете она не сделала ничего. Иногда я ошибалась, иногда ногами плохо работала. Вела 4:2, подавала и допустила двойные, процент первой подачи был низким. Я бы не сказала, что она что-то сделала. Это я самоуничтожилась», – прокомментировала исход матча Соболенко. Тем не менее, она признала, что Лейла заслужила победу.

US Open Фернандес – Свитолина. Обзор четвертьфинала US Open 07/09/2021 В 22:58