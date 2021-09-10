Даниил Медведев имеет возможность в третий раз выйти в финал «Большого шлема» и второй раз в 2021 году. Нужно только победить впервые прорвавшего до высокой стадии Феликса Оже-Альяссима из Канады.

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Как шли по сетке

US Open Медведев: «Когда Ботик справа забивал, я ненавидел себя за это» 08/09/2021 В 08:42

Даниил Медведев

1-й круг: Ришар Гаске – 6:4, 6:3, 6:1

Ришар Гаске – 6:4, 6:3, 6:1 2-й круг: Даниэль Кёпфер – 6:4, 6:1, 6:2

Даниэль Кёпфер – 6:4, 6:1, 6:2 3-й круг: Пабло Андухар – 6:0, 6:4, 6:3

Пабло Андухар – 6:0, 6:4, 6:3 4-й круг: Даниэль Эванс – 6:3, 6:4, 6:3

Даниэль Эванс – 6:3, 6:4, 6:3 Четвертьфинал: Ботик Ван де Зандсхалп – 6:3, 6:0, 4:6, 7:5

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Феликс Оже-Альяссим

1-й круг: Евгений Донской – 7:6(0), 3:6, 7:6(1), 7:6(8)

Евгений Донской – 7:6(0), 3:6, 7:6(1), 7:6(8) 2-й круг: Бернабе Сапата – 7:6(5), 6:3, 6:2

Бернабе Сапата – 7:6(5), 6:3, 6:2 3-й круг: Роберто Баутиста – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3

Роберто Баутиста – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 4-й круг: Френсис Тиафо – 4:6, 6:2, 7:6(6), 6:4

Френсис Тиафо – 4:6, 6:2, 7:6(6), 6:4 Четвертьфинал: Карлос Алькарас – 6:3, 3:1 (отказ)

Лицом к лицу

Медведев и Оже-Альяссим встречались всего раз – в 2018-м во втором круге «Мастерса» в Торонто. Даниил победил в трех сетах – 3:6, 6:4, 7:6(7).

В решающей партии того матча Феликс вел 4:1 с брейком, но упустил преимущество. Медведев в итоге прошел в третий круг, где проиграл Саше Звереву.

С последней встречи Медведев выиграл 11 титулов (в том числе 4 «Мастерса») и дважды играл в финалах «Шлемов». Феликс 8 раз был в финалах, но не выиграл в них ни сета.

Оже-Альяссим впервые вышел в полуфинал «Шлема», Медведев сыграет на этой стадии в четвертый раз.

Даниил пробился в четверку сильнейших на US Open третий год подряд (финал в 2019-м, полуфинал в 2020-м).

Медведев выиграл 72,9% матчей на харде (156-58). В этом сезоне он потерпел на покрытии всего 5 поражений.

Статистика Оже на покрытии по карьере – 54,7% (52-43), по сезону – 60,9% (14-9).

В этом сезоне канадец потерпел три поражения в трех матчах против игроков топ-5. Российский теннисист выиграл 9 матчей и проиграл 6 против топ-20 (Феликс – 15-й в ATP)

Кто что сказал

Оже-Альяссим: «Конечно, он будет очень уверен в себе. Мне тоже нужно прибавить и быть уверенным. Нужно хорошо подавать, провести отличный матч, быть стабильным во всех аспектах. В то же время нужно постараться на него давить, но это будет трудно. Я должен быть готов к его лучшей игре. Нужно будет получше завязать шнурки, потому что придется много бегать. Посмотрим, будет интересно».

Травма и мощь Оже преградили Алькарасу путь в полуфинал US Open

Лучше Медведева о матче с Оже высказался его тренер, Жиль Сервара: «Даниил и Феликс высоко оценивают друг друга. Они оба знают, что матч будет непростым. Мы видели, что Феликс на этом турнире демонстрирует прекрасный теннис. Он очень опасный игрок. Насколько важен опыт? Сегодня я не могу этого сказать, увидим. Если теннисист ранее не играл в полуфинале турнира «Большого шлема», то он все равно может победить. Если он дошел до такой стадии, значит обладает необходимыми качествами, чтобы побеждать. Все возможно. Не стоит акцентировать внимание лишь на том, что у Даниила больше опыта».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук дал свою оценку: «По моим ощущениям, в матче Медведев – Оже-Альяссим процентов 90 будет в пользу российского теннисиста. Медведев скушает Оже-Альяссима не поперхнувшись. Сейчас Феликс сыграл убедительно, но в целом он не особо надёжен. В таких матчах нужно иметь железный характер, упорство и веру в себя – то, чего Оже-Альяссиму не всегда хватает».

Котировки букмекеров

Победа Медведева: 1,17

Победа Оже-Альяссима: 5,4

Феликс Оже-Альяссим Фото: Getty Images

Медведев выиграл единственную очную встречу, но она случилась три года назад. Теперь на корт выйдут теннисисты совсем другого уровня, особенно это касается Даниила. Русский топ умеет отлично подстраиваться под соперников и точно легко прочитает Феликса, который по большому счету уповает на мощь и не слишком изобретателен. Медведев не должен испытать проблем – победит с форой -6 по геймам за 1,88.

Где и когда смотреть

Матч состоится на главном стадионе США, Арене Артура Эша. Игра начнется в 22:00 (мск). За ее ходом следите на телеканале Eurosport 1, а также читайте текстовую трансляцию на сайте Eurosport.ru по ссылке

US Open Медведев третий год подряд сыграет в полуфинале US Open 07/09/2021 В 18:41