В очередной день US Open Даниил Медведев проведет матч за выход в финал и узнает соперника в случае успеха. Также определится обладатель титула в мужских парах.

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Арена Артура Эша

US Open «Я самоуничтожилась». Факты о финале между 73-м и 150-м номером WTA 2 ЧАСА НАЗАД

Раджив Рам (США, 4)/Джо Солсбери (Великобритания, 4) – Джейми Маррей (Великобритания, 7)/Бруно Соарес (Бразилия, 7) – финал, начало в 19:00 мск

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) – Даниил Медведев (Россия, 2) – не ранее 22:00 мск

Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 4) – начало в 02:00

Арена Луи Армстронга

Саманта Стосур (Австралия, 14)/Чжэн Шуай (Китай, 14) – Алекса Гарчи (Китай, 7)/Дезире Кравчик (США, 7) – полуфинал, начало в 19:00 мск

Кори Гауфф/Кэти Макнелли (США, 11) – Габриэла Дабровски (Канада, 5)/Луиза Стефани (Бразилия, 5)

Джессика Пегула/Остин Крайчек (США) – Дезире Кравчик (США, 2)/Джо Солсбери (Великобритания, 2) – полуфинал

US Open Соболенко и Саккари аут – в финале сыграют 2 юные сенсации 3 ЧАСА НАЗАД