В полуфинале US Open нас ждет противостояние, которое стало практически классикой современного тенниса. Победитель матча Зверев – Джокович схлестнется в финале с лучшим в паре Медведев – Оже-Альяссим.
Как шли по сетке
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Новак Джокович
- 1-й круг: Хольгер Руне – 6:1, 6:7(5), 6:2, 6:1
- 2-й круг: Таллон Грикспур – 6:2, 6:3, 6:2
- 3-й круг: Кэй Нисикори – 6:7(4), 6:3, 6:3, 6:2
- 4-й круг: Дженсон Бруксби – 1:6, 6:3, 6:2, 6:2
- Четвертьфинал: Маттео Берреттини – 5:7, 6:2, 6:2, 6:3
Александр Зверев
Фото: Getty Images
Александр Зверев
- 1-й круг: Сэм Куэрри – 6:4, 7:5, 6:2
- 2-й круг: Альберт Рамос – 6:1, 6:0, 6:3
- 3-й круг: Джек Сок – 3:6, 6:2, 6:3, 2:1 (отказ)
- 4-й круг: Янник Синнер – 6:4, 6:4, 7:6(7)
- Четвертьфинал: Ллойд Харрис – 7:6(6), 6:3, 6:4
Лицом к лицу
- Джокович и Зверев встречались друг с другом 9 раз. На счету Новака 6 побед, у Зверева – 3.
- Последняя встреча получилась драматичной: в полуфинале Олимпиады Саша отыграл сет и брейк и лишил Новака возможности побороться за «Золотой шлем».
- Всего в 2021-м соперники играли трижды: Джокович победил в трех сетах на ATP Cup и в четырех – в 1/4 Australian Open, но слил на Играх.
- На открытом харде теннисисты играли 4 раза, у Новака 3 победы.
- Зверев не проигрывает уже 16 матчей подряд. На этом отрезке он выиграл Олимпиаду, «Мастерс» в Цинциннати и отдал всего 3 сета.
- Саша – прошлогодний финалист US Open. В 2020-м он вел 2 сета у Доминика Тима, а в решающем подавал на титул, но проиграл.
- Новак в США побеждал три раза (2011-й, 2015-й, 2018-й) – меньшее число титулов он завоевал только на «Ролан Гаррос» (два).
- Если он победит в США в этом году, то соберет «Большой шлем». Это не удавалось никому в XXI веке.
Кто что сказал
Зверев высказался очень уважительно, отметив, что для выхода в финал придется очень постараться: «Перед матчем с Новаком ты готовишься к тому, что нужно показать свою лучшую игру. Против него нужно играть идеально, иначе не победишь. Но зачастую ты не в состоянии провести идеальный матч, поэтому все так часто ему проигрывают. У него нужно выгрызать победу, сам он ничего никогда не отдаст. С ним нужно доминировать в розыгрышах и допускать как можно меньше невынужденных ошибок».
Новак Джокович
Фото: Getty Images
Джокович также отдал должное сопернику: «Он в фантастической форме – в лучшей в туре после Медведева. Но это пятисетовый формат. Это «Большой шлем». Конечно, в последние годы он очень хорошо выступает в Нью-Йорке, в прошлом году был в паре очков от титула. Мне нравится играть в пятисетовом формате – особенно с молодыми парнями. Думаю, опыт мне помогает. Физически я никому не уступаю, могу играть очень долго. И мне нравится играть очень долго. Чем дольше длится матч, тем больше у меня шансов. Я буду готов играть пять сетов, пять часов, сколько потребуется. Для этого я сюда приехал».
Котировки букмекеров
Победа Джоковича: 1,4
Победа Зверева: 3,05
Вероятно, матч не ограничится тремя сетами. Новак на этом US Open не выглядит скалой, которую невозможно подвинуть. Он проиграл первые сеты в трех матчах перед полуфиналом. Саша кажется стабильнее, хотя и у него есть спады: он мог упустить партии в играх с Синнером и Харрисом, но чудом выкарабкивался на тай-брейках.
Последние встречи серба и немца были продолжительными и боевыми, оба обязательно брали хотя бы сет – не исключением станет и этот матч. На тотал больше 39,5 геймов можно поставить с коэффициентом 1,93.
Где и когда смотреть
Матч пройдет на Арене Артура Эша и начнется в 02:00 (мск). Посмотреть его в прямом эфире можно на телеканале Eurosport 1 с комментариями Екатерины Бычковой и Максима Янчевского.
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