В полуфинале US Open нас ждет противостояние, которое стало практически классикой современного тенниса. Победитель матча Зверев – Джокович схлестнется в финале с лучшим в паре Медведев – Оже-Альяссим.

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Как шли по сетке

US Open Джокович: «Знаю, что стоит на кону, но не хочу об этом думать» ВЧЕРА В 05:42

Новак Джокович

1-й круг: Хольгер Руне – 6:1, 6:7(5), 6:2, 6:1

Хольгер Руне – 6:1, 6:7(5), 6:2, 6:1 2-й круг: Таллон Грикспур – 6:2, 6:3, 6:2

Таллон Грикспур – 6:2, 6:3, 6:2 3-й круг: Кэй Нисикори – 6:7(4), 6:3, 6:3, 6:2

Кэй Нисикори – 6:7(4), 6:3, 6:3, 6:2 4-й круг: Дженсон Бруксби – 1:6, 6:3, 6:2, 6:2

Дженсон Бруксби – 1:6, 6:3, 6:2, 6:2 Четвертьфинал: Маттео Берреттини – 5:7, 6:2, 6:2, 6:3

Александр Зверев Фото: Getty Images

Александр Зверев

1-й круг: Сэм Куэрри – 6:4, 7:5, 6:2

Сэм Куэрри – 6:4, 7:5, 6:2 2-й круг: Альберт Рамос – 6:1, 6:0, 6:3

Альберт Рамос – 6:1, 6:0, 6:3 3-й круг: Джек Сок – 3:6, 6:2, 6:3, 2:1 (отказ)

Джек Сок – 3:6, 6:2, 6:3, 2:1 (отказ) 4-й круг: Янник Синнер – 6:4, 6:4, 7:6(7)

Янник Синнер – 6:4, 6:4, 7:6(7) Четвертьфинал: Ллойд Харрис – 7:6(6), 6:3, 6:4

Лицом к лицу

Джокович и Зверев встречались друг с другом 9 раз. На счету Новака 6 побед, у Зверева – 3.

Последняя встреча получилась драматичной: в полуфинале Олимпиады Саша отыграл сет и брейк и лишил Новака возможности побороться за «Золотой шлем».

Всего в 2021-м соперники играли трижды: Джокович победил в трех сетах на ATP Cup и в четырех – в 1/4 Australian Open, но слил на Играх.

На открытом харде теннисисты играли 4 раза, у Новака 3 победы.

Зверев не проигрывает уже 16 матчей подряд. На этом отрезке он выиграл Олимпиаду, «Мастерс» в Цинциннати и отдал всего 3 сета.

Саша – прошлогодний финалист US Open. В 2020-м он вел 2 сета у Доминика Тима, а в решающем подавал на титул, но проиграл.

Новак в США побеждал три раза (2011-й, 2015-й, 2018-й) – меньшее число титулов он завоевал только на «Ролан Гаррос» (два).

Если он победит в США в этом году, то соберет «Большой шлем». Это не удавалось никому в XXI веке.

Кто что сказал

Зверев высказался очень уважительно, отметив, что для выхода в финал придется очень постараться: «Перед матчем с Новаком ты готовишься к тому, что нужно показать свою лучшую игру. Против него нужно играть идеально, иначе не победишь. Но зачастую ты не в состоянии провести идеальный матч, поэтому все так часто ему проигрывают. У него нужно выгрызать победу, сам он ничего никогда не отдаст. С ним нужно доминировать в розыгрышах и допускать как можно меньше невынужденных ошибок».

Новак Джокович Фото: Getty Images

Джокович также отдал должное сопернику: «Он в фантастической форме – в лучшей в туре после Медведева. Но это пятисетовый формат. Это «Большой шлем». Конечно, в последние годы он очень хорошо выступает в Нью-Йорке, в прошлом году был в паре очков от титула. Мне нравится играть в пятисетовом формате – особенно с молодыми парнями. Думаю, опыт мне помогает. Физически я никому не уступаю, могу играть очень долго. И мне нравится играть очень долго. Чем дольше длится матч, тем больше у меня шансов. Я буду готов играть пять сетов, пять часов, сколько потребуется. Для этого я сюда приехал».

Котировки букмекеров

Победа Джоковича: 1,4

Победа Зверева: 3,05

Вероятно, матч не ограничится тремя сетами. Новак на этом US Open не выглядит скалой, которую невозможно подвинуть. Он проиграл первые сеты в трех матчах перед полуфиналом. Саша кажется стабильнее, хотя и у него есть спады: он мог упустить партии в играх с Синнером и Харрисом, но чудом выкарабкивался на тай-брейках.

Последние встречи серба и немца были продолжительными и боевыми, оба обязательно брали хотя бы сет – не исключением станет и этот матч. На тотал больше 39,5 геймов можно поставить с коэффициентом 1,93.

Где и когда смотреть

Матч пройдет на Арене Артура Эша и начнется в 02:00 (мск). Посмотреть его в прямом эфире можно на телеканале Eurosport 1 с комментариями Екатерины Бычковой и Максима Янчевского.

US Open Рэп-артист OBLADAET прокомментирует матч Зверев – Синнер на Eurosport 06/09/2021 В 10:42