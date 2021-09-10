18-я ракетка мира Мария Саккари рассказала, почему ей пришлось временно покинуть корт при счете 0:3 в первом сете полуфинального матча US Open против британки Эммы Радукану.

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«Я взяла не ту юбку, она оказалась на размер больше нужного. Я не могла играть – она все время спадала. Но я довольно быстро вернулась», – улыбнулась Мария на пресс-конференции

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Но замена юбки не особо помогла гречанке – после возвращения Саккари проиграла еще два гейма подряд.

В полуфинале победила 18-летняя Радукану со счетом 6:1, 6:4.

В финале Эмма встретится с канадкой Лейлой Фернандес.

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