18-я ракетка мира Мария Саккари рассказала, почему ей пришлось временно покинуть корт при счете 0:3 в первом сете полуфинального матча US Open против британки Эммы Радукану.
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«Я взяла не ту юбку, она оказалась на размер больше нужного. Я не могла играть – она все время спадала. Но я довольно быстро вернулась», – улыбнулась Мария на пресс-конференции.
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Но замена юбки не особо помогла гречанке – после возвращения Саккари проиграла еще два гейма подряд.
  • В полуфинале победила 18-летняя Радукану со счетом 6:1, 6:4.
  • В финале Эмма встретится с канадкой Лейлой Фернандес.
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